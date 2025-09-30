Afrique: Le Consul Général du Soudan à Aswan salue le soutien continu de l'Égypte

Le Consul Général du Soudan au gouvernorat d'Aswan et de la Haute-Égypte méridionale, ambassadeur Abdel-Gadir Abdalla, a accueilli les efforts continus par l'Égypte pour atténuer les répercussions des événements au Soudan et soutenir son peuple durant le conflit en cours.

C'était déclaré lors d'une réunion au consulat du Soudan à Aswan avec une délégation de médias Soudanais en visite, au côté de représentants du Système des industries de défense Soudanais, à l'occasion du départ du 20e convoi ferroviaire de retour volontaire.

L'ambassadeur Abdel-Gadir a exprimé sa gratitude au Président Abdel-Fattah El-Sisi, au leadership politique Egyptien et au peuple Egyptien pour leur accueil favorable et leur soutien, sous la lumière des liens historiques et fraternels liant les deux nations de la vallée du Nil.

Il a souligné le rôle des initiatives de fraternité soudano-égyptiennes et des organisations amicales, qui fournissent activement d'abri, de soins sanitaire, de soutien éducatif et d'autres formes d'aide depuis le début de la guerre.

" L'Égypte a démontré une générosité extraordinaire au peuple soudanais, l'accueillant avec soin, qu'il s'agisse d'ouvrir les passages frontières, d'offrir des soins médicaux faciliter les exemptions de résidence et d'autre soutien nécessaire ", a déclaré le consul.

Le consul a indiqué que les opérations de retour se poursuivent depuis mi-2024 via des bus coordonnés par le Système des industries de défense, en coopération avec l'ambassade du Soudan, le consulat à Aswan et les autorités égyptiennes.

Il a ajouté que plus de 410, 000 Soudanais sont rentrés jusqu'à présent via les ports terrestres d'Argeen et d'Ashkeit, dont 100, 000 via le Système des industries de défense, avec 20 convois ferroviaires organisés à ce jour.

De nombreux rapatriés ont salué le bon déroulement et la sécurité du processus de rapatriement, soulignant le rôle central joué par l'Égypte et les efforts déployés par le Système des industries de défense Soudanais et le consulat à Aswan.

La réunion a également honoré les professionnels des médias égyptiens et soudanais qui ont contribué à la couverture des opérations de retour volontaire.