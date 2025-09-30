Soudan: Jaber affirme la détermination de l'État au retour des citoyens à l'État de Khartoum.

Le Membre du Conseil de Souveraineté de Transition (CST) et commandant en chef adjoint des Forces Armées, lieutenant-général Ibrahim Jabir, a réaffirmé la détermination de l'État à faciliter le retour des citoyens à l'État de Khartoum dans des conditions sûres et stables et un environnement où tous les services essentiels sont fournis.

Présidant la 11e réunion ordinaire du Haut Comité pour la préparation de l'environnement en vue du retour à Khartoum dimanche, général Jabir a félicité le Comité pour la réhabilitation de l'aéroport international de Khartoum, soulignant la nécessité de compléter les travaux restants conformément aux normes et spécifications requises afin d'obtenir le certificat de l'opération sûre de l'aéroport.

Après avoir passé en revue le rapport du Comité des routes et des ponts, général Jabir a promis de garantir le flux financier nécessaire pour accélérer la complétion de ses projets.

Le comité a indiqué qu'un certain nombre de ponts ont déjà été réhabilités, tandis que l'entretien et la réhabilitation de plusieurs routes principales dans les villes de la capitale sont en cours.

Il a souligné l'importance de mettre en œuvre tous les projets routiers conformément aux spécifications internationales, en assurant qu'ils répondent aux besoins des utilisateurs, et d'appliquer les réglementations légales afin de prévenir les pratiques négatives sur les voies publiques et de réduire la pollution visuelle.

Le membre du CST a également salué les efforts du Comité de l'éducation, affirmant le soutien du Haut Comité aux initiatives du ministère visant à stabiliser le processus éducatif. Il a souligné la nécessité d'élargir les opportunités d'apprentissage en ligne et d'adopter des politiques réglementaires pour bénéficier des grands efforts déployés par l'État dans le domaine de la connectivité réseau.

Dans son examen de la performance du Comité de soutien aux petits projets et aux ménages, le Haut Comité a reçu des directives du lieutenant général Jabir visant à renforcer les capacités humaines dans la chaîne de production alimentaire, à favoriser la compétitivité via des partenariats plus larges et à développer de nouveaux mécanismes pour développer la microfinance.

Il a souligné l'importance d'améliorer la coordination entre les institutions de l'assistance sociale afin de mettre en oeuvre des projets de réduction de la pauvreté, d'augmenter le nombre de familles productives et de réaliser l'autosuffisance.

Les Comité des sièges du gouvernement, de transformation numérique et des communications et le Comité des finances ont examiné le progrès des travaux achevés, qui ont atteint des étapes avancées, notamment la restauration des installations de service, la réhabilitation des sites stratégiques et l'augmentation de la couverture du réseau de communication.