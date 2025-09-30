Soudan: Le Commissaire de l'Aide Humanitaire à Alshamalya s'informe des interventions de Mercy Corps pour la saison hivernale

30 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Commissaire de l'Aide Humanitaire dans l'État d'Alshamalya, Dr. Wael Mohamed Sharif, a examiné avec l'équipe de Mercy Corps, conduite par Dr. Julia Neutcha, responsable du projet « Thabat », les interventions prévues pour la saison agricole hivernale.

Le commissaire a souligné l'importance du rôle de Mercy Corps et des organisations agricoles dans le soutien des plans de l'État et a insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination avec les communautés locales et les associations de producteurs.

De son côté, Dr. Julia a indiqué que le projet, mis en oeuvre en partenariat avec le PAM, Sadagat et d'autres donateurs, couvre les États d'Alshamalya, du Nahr-Anil et Kassala, et vise à renforcer la résilience des communautés face aux changements et à appuyer la saison agricole en cours.

