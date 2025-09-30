Cameroun: Présidentielle 2025 - Il n'y aura de langages des sourds

Les journalistes et communicants des candidats doivent apprendre la langue des signes et travailler pour la compréhension des messages par des personnes sourdes et malentendantes.

Dans les perspectives de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le président national de l'association des personnes sourdes et malentendantes du Cameroun, Innocent Djonthé, invite tous les candidats à prendre en compte tous les problèmes spécifiques aux sourds et malentendants . « Je demande à tous les candidats de prendre en compte les besoins des personnes sourdes.

Nous souhaitons, et nous l'avons exprimé au cours de nos échanges avec Election's Cameroon (Elecam), que les personnes sourdes votent dans de bonnes conditions. Pendant la campagne, les candidats doivent privilégiés des actions de proximité pour mieux communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes », explique-t-il.

C'est ainsi qu'à l'occasion de la journée internationale de la langue des signes sur le thème, « Pas de droit de l'homme sans droit à la langue des signes », il a insisté sur le respect du droit à l'information au sens de l'article 9 de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples. Ce texte dispose en effet : « 1. Toute personne a droit à L'information. 2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le Cadre des lois et règlements. »

Pour lui, les journalistes ou les promoteurs des medias doivent prendre toutes les dispositions pour faciliter le droit à l'information des personnes sourdes. Il insiste sur l'usage des messages en « synthé » pour accompagner les informations diffusées à la télévision. « Il faut des interprètes en langues des signes. Tout ce qui est diffusé dans le cadre de cette campagne électorale doit être traduit pour faciliter la compréhension des personnes sourdes et malentendantes. Il faut privilégier l'affichage et l'expression gestuelle et visuelle ».

A l'association nationale des sourds et malentendants du Cameroun, Au Cersom, on insiste notamment sur le principe de « Rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous », faisant référence à l'implication des communautés de personnes sourdes dans les activités qui les concernent, y compris le choix du prochain président de la République du Cameroun. Une option que partage et encourage Michèle Sojip, promotrice de l'association Handicapés et Fiers basé à Douala. Elle plaide pour la promotion des droits politiques et des droits électoraux des personnes en situation de handicap.

Le chargé de communication de l'antenne régionale d'Elecam affirme que toutes les dispositions ont été prises pour un vote conformes des personnes sources et malentendantes. Innocent Djonthé salue les améliorations dans les perspectives de l'élection présidentielle de 2025 et souhaite que le cap pour l'amélioration des conditions de vie et d'expression des personnes sourdes se poursuive au-delà du 12 octobre 2025.