Togo: La Chine met à l'honneur son partenariat stratégique avec le pays

30 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

La Chine a célébré lundi à Lomé, le 76e anniversaire de sa fondation. Une cérémonie empreinte de fraternité.

L'ambassadrice de Chine au Togo, Wang Min, a vanté la robustesse des relations entre Lomé et Beijing, établies il y a plus de 53 ans.

Cette coopération s'est illustrée dans de nombreux secteurs, notamment la gouvernance, les infrastructures, les projets sociaux, les échanges culturels, la santé, l'industrie et l'éducation.

En tant que premier partenaire commercial du Togo pour les importations, la Chine entend faciliter l'accès du pays à son marché grâce à des mesures douanières préférentielles, renforçant ainsi les échanges économiques.

Le ministre togolais de l'Économie et des Finances, Essowè Georges Barcola, représentant le président du Conseil, a salué les valeurs communes de paix, de souveraineté et de respect mutuel qui sous-tendent la relation sino-togolaise et le partenariat sino-africain.

« Le Togo se réjouit de la coopération entre la Chine et le Togo, riche d'histoire et bâtie sur la confiance, la solidarité et le respect mutuel. Aujourd'hui, cette amitié ne cesse de s'approfondir et de s'élargir au service d'un avenir partagé de prospérité et de progrès », a-t-il déclaré.

