Togo: Banque halal

30 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Dans son édition de mardi, le journal Le Médium publie une page de publicité de Coris Bank présentant ses solutions de financement conformes à la Finance islamique, dites halal.

L'établissement bancaire propose aux entreprises des produits adaptés pour l'import-export ainsi que pour les investissements, dans le respect des principes éthiques de la charia.

Les principaux principes

La finance islamique se structure autour de plusieurs règles :

Interdit : le gain doit provenir d'une activité réelle, pas d'un prêt spéculatif.

Partage des risques et des profits

Exclusion des secteurs non conformes

Transactions adossées à des actifs réels

