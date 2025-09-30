Afrique: Candidat à l'UNESCO, Firmin Matoko met l'accent sur l'éducation des filles et la régulation de l'IA

L'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) aura un nouveau directeur général. Ce dernier sera désigné au cours de la 43ème conférence générale de l’organisation qui se tiendra en Ouzbékistan du 30 octobre au 13 novembre 2025.

Dans la course pour ce poste de directeur général de l’UNESCO, le congolais Firmin Edouard Matoko est candidat. Ce mardi 30 septembre 2025, lors d’un point de presse, l’Économiste, spécialiste des relations internationales, a décliné son programme en mettant l’accent sur ses quatre axes prioritaires.

Firmin Matoko entend prioriser plusieurs domaines clés : l’éducation, en mettant l’accent non seulement sur l’accès mais aussi sur la qualité et la formation des enseignants ; la culture, notamment à travers la préservation et la valorisation du patrimoine ; la liberté de la presse, avec la protection des journalistes et la formation à la déontologie ; ainsi que la transformation numérique et l’utilisation des technologies, par exemple pour surveiller les grands parcs ou les sites archéologiques grâce aux drones.

Dans le même temps, son travail à la tête de l’organisation portera sur l’accès des jeunes filles à l’éducation, le soutien aux jeunes innovant dans le numérique, le développement de la science ouverte ainsi que la régulation de l’intelligence artificielle.

Pour promouvoir l’éducation des filles, le diplomate estime qu’il faut tenir compte des pratiques culturelles. Pour développer la science ouverte, il faut lever certains tabous, c’est pourquoi « je propose d’établir des plateformes multisectorielles afin d’agir de manière coordonnée et efficace », a-t-il indiqué.

À côté de son programme, il a rappelé les missions de l’organisation internationale qu’il ambitionne de gérer. « Face aux défis actuels, il faut rappeler que l’UNESCO est une agence intellectuelle et technique, non politique », a-t-il martelé. Le candidat a entre autres souligné que l’UNESCO ne doit nullement être attendue sur le « terrain de la médiation ».

Pour lui, l’UNESCO doit être et sera uniquement présent sur le champ de l’éducation, de la culture, de la communication et des sciences pour apporter des solutions techniques.

L’organisation devra donc se projeter comme une boussole et une conscience pour l’humanité. « Elle doit rester un laboratoire d’idées, une agence intellectuelle et technique, et non une organisation politique. C’est dans cet esprit que je souhaite bâtir une organisation plus agile, moderne et capable de répondre aux aspirations des populations, qui sont les ultimes bénéficiaires de nos actions ».

À 69 ans, fort de son expérience dans l’économie et la diplomatie, Firmin Edouard Matoko dit être « le candidat de toutes les nations », qui apportera une refondation pragmatique et lucide, en lien avec tous les États membres.