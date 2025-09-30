La Banque africaine de développement fait progresser la coopération économique entre l'Afrique et la Méditerranée

La Banque africaine de développement a réaffirmé son rôle de pont entre l'Afrique et le monde, lors de la 10e Conférence annuelle sur l'économie du développement, organisée par la Société italienne des économistes du développement (SITES) et la Fondazione Tor Vergata à Frascati, en Italie, les 15 et 16 septembre 2025.

S'exprimant au cours de la conférence, qui s'est tenue sous le thème « L'Afrique et la Méditerranée : perspective économique et développement durable », l'économiste en chef et vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement chargé de la Gouvernance économique et de la gestion des connaissances, Kevin Urama, a déclaré que l'Afrique se trouve à un moment charnière dans l'ordre mondial multipolaire, les vastes ressources du continent, la jeunesse de sa population et sa position stratégique offrant un immense potentiel pour façonner son propre avenir et influer sur le cours des affaires mondiales.

La réunion a été une plateforme de haut niveau pour renforcer les liens économiques entre l'Afrique et les pays du bassin méditerranéen, favoriser la croissance mutuelle et réduire les disparités économiques. Des économistes du développement, des décideurs politiques et d'éminents chercheurs venus d'Afrique, d'Europe et de la région méditerranéenne étaient présents, notamment des représentants de la Banque d'Italie, du Groupe de la Banque mondiale, de ministères italiens et d'institutions de financement du développement (IFD).

La Méditerranée constitue un lien entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, ce qui en fait une zone centrale pour la coopération économique et la stabilité géopolitique.

M. Urama a participé à deux sessions. La première, intitulée « Rôle du Plan Mattei dans le développement de l'Afrique et des régions méditerranéennes », a examiné le Plan Mattei -- l'approche de partenariat stratégique de l'Italie pour le développement de l'Afrique visant à favoriser la croissance économique, le développement des infrastructures et l'intégration régionale en Afrique et en Méditerranée -- en soulignant les possibilités de collaboration et de développement durable.

En janvier 2024, lors du sommet Italie-Afrique, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a dévoilé le plan Mattei, qui prévoit un investissement initial de 5,5 milliards d'euros dans les domaines de l'énergie, de l'éducation et de l'agriculture, entre autres. Mme Meloni a déclaré lors de ce sommet que le Groupe de la Banque africaine de développement serait le principal partenaire financier stratégique du pays pour la mise en oeuvre de ce plan.

La deuxième session, intitulée « Croissance et opportunités de l'Afrique - Un programme de recherche » a permis de discuter des principales perspectives et opportunités qui façonnent l'avenir économique de l'Afrique.

M. Urama a également participé à une discussion de haut niveau avec M. Indermit Gill, économiste en chef et premier vice-président pour l'économie du développement du Groupe de la Banque mondiale. La conversation a exploré l'état de la coopération multilatérale dans un contexte de fragmentation, l'évolution du rôle des banques multilatérales de développement et les implications pour la croissance et le développement de l'Afrique.

Il a souligné la position centrale de l'Afrique au XXIe siècle, en raison de ses ressources naturelles abondantes, de la jeunesse de sa population et de sa situation stratégique ainsi que les immenses possibilités qui s'offrent au continent de contribuer à la création d'un nouvel ordre mondial multilatéral défini par l'innovation, la paix et la prospérité.

Les responsables italiens ont réaffirmé l'engagement de l'Italie pour la réussite de la reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD-17), ce qui stimulera les efforts de mobilisation des ressources de la Banque. Le Fonds africain de développement est le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque.

Pour obtenir de plus amples informations sur la conférence, veuillez consulter le site : https://www.sitesideas.org/sites-annual-conference-2025.