Congo-Brazzaville: Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza - Le buste du sergent Malamine Camara y sera érigé

L'annonce de l'érection du buste du sergent Malamine Camara au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza dans les prochains mois a été faite par l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Ousmane Diop, lors d'un tête-à-tête qu'il a eu avec la directrice générale de ce haut lieu d'histoire, Bélinda Ayessa.

Le projet d'érection du buste du sergent Malamine Camara, fidèle compagnon de l'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan de Brazza et premier chef de poste de ce qui deviendra cent-vingt ans plus tard la ville de Brazzaville, verra bientôt le jour au mémorial éponyme. Porté par l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Ousmane Diop, et la directrice générale du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, Belinda Ayessa, ce projet a reçu l'approbation officielle des autorités sénégalaises. Ce qui marque un tournant décisif dans la concrétisation de ce projet commun qui vise à rendre hommage à l'illustre sergent Malamine Camara.

Pour la mise en oeuvre de ce projet, les plus hautes autorités sénégalaises ont convié la directrice générale du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza à se rendre prochainement au Sénégal. L'invitation lui a été apportée par l'ambassadeur Ousmane Diop. « Je viens de m'entretenir une fois de plus avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, sur un projet que nous avons ; un projet extrêmement important pour le Sénégal, pour le Congo. Il s'agit de l'hommage que nous devons rendre à Malamine Camara.

Et cet hommage passe, entre autres, par l'érection de son buste au sein de ce mémorial. Nous sommes en train d'avancer. Je la félicite également pour le travail remarquable qu'elle est en train de faire. Et dire qu'elle est attendue à Dakar (Sénégal) pour échanger avec les autorités de ce pays sur cette question », a expliqué le diplomate sénégalais.

De son côté, Bélinda Ayessa s'est dite émue et enthousiaste à l'annonce de l'aboutissement heureux de ce projet d'ériger le buste du digne fils du Sénégal et de l'Afrique, le sergent Malamine Camara, au sein de ce mémorial. Elle a profité également de l'occasion pour remettre à son hôte, un passionné d'histoire et de culture, un exemplaire du prestigieux magazine français Histoire Magazine.

Après avoir réceptionné ce magazine, le diplomate sénégalais n'a pas caché ses impressions. « J'ai eu l'honneur de recevoir ce magazine, qui est extrêmement important et de très grande diffusion en France. Il a fait la part belle à Mme Bélinda Ayessa. Je crois que c'est un témoignage de son travail, de reconnaissance de ses efforts. Ils lui ont consacré ces quatre pages. J'en suis très fier et je la félicite pour cela », a indiqué Ousmane Diop.