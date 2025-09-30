Congo-Brazzaville: PAPN - Les techniciens évaluent l'exécution du projet d'extension du terminal à conteneurs

Le comité de suivi de la convention de concession du terminal à conteneurs du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) a tenu, récemment dans cette ville, une réunion d'évaluation des résolutions relatives à l'extension et à la modernisation des installations portuaires.

Le projet d'envergure prévoit la construction d'un quai de 750 mètres, sur une superficie de 28 hectares, avec une profondeur de 17 mètres. L'objectif est de renforcer la compétitivité du PAPN et de lui permettre d'accueillir des navires de plus grande taille.

Au cours de la réunion, les experts ont examiné plusieurs points, dont le périmètre concédé pour le projet, la formalisation des modifications et des compensations, le démarrage des activités d'Al ports sur le remorquage, le pilotage et le dragage, ainsi que l'impact du projet d'extension du Môle Est. La question des redevances de concession et l'utilisation temporaire d'une zone destinée à l'installation du chantier a été également abordée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur général du Port, Séraphin Bhalat, à cette occasion, a rappelé l'importance du partenariat dans le financement de ce chantier. Il a précisé que cette réunion du comité avait pour but de suivre les engagements pris dans l'avenant n°3 du projet, signé en août 2023, et d'évaluer l'avancement des décisions arrêtées lors de la précédente rencontre, afin d'identifier les ajustements nécessaires à apporter.

Pour sa part, le directeur des Ports et terminaux, Olivier de Noray, représentant Congo Terminal, a réaffirmé l'engagement de son entreprise sur l'aboutissement du projet. « La taille des navires évolue et il est essentiel que Congo Terminal reste compétitif. C'est pourquoi, depuis deux ans, nous réfléchissons à construire une nouvelle infrastructure avec un quai plus important qui va permettre d'accueillir des navires plus gros. C'est un gros chantier qui va durer trois ans, et on a prévu, dans les accords, de démarrer les activités en fin février 2027 », a-t-il précisé.

Principal port en eaux profondes d'Afrique centrale, il sert de porte océane du Congo ainsi que de hub logistique et de transbordement pour la région. Son développement et sa modernisation, via des plans stratégiques et des investissements, visent à renforcer sa compétitivité et sa capacité d'accueil pour le commerce, tout en assurant une gestion environnementale conforme aux standards internationaux.