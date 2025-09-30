Congo-Brazzaville: Une coopération axée sur le développement partagé entre le pays et la Chine

Lors de la réception marquant le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le 29 septembre à Brazzaville, l'ambassadeur An Qing a salué l'excellence des relations bilatérales entre son pays et le Congo, tout en évoquant les perspectives prometteuses de coopération économique et sociale, dans un contexte mondial de défis multiples.

À la faveur de la célébration du 76e anniversaire de la Chine, l'ambassadeur An Qing a offert une réception à Brazzaville. Le gouvernement congolais était représenté à cette cérémonie par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, en présence du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya; du ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Gilbert Mokoki; du ministre de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Honoré Sayi; ainsi que du conseiller spécial du chef de l'État, Jean Dominique Okemba.

Dans son discours, l'ambassadeur An Qing a d'abord rappelé les réalisations de la modernisation à la chinoise qui ont émerveillé le monde entier ; depuis plusieurs années consécutives, le pays contribue à plus de 30% de la croissance mondiale. En plus de quatre décennies de réforme et d'ouverture, 770 millions d'habitants des zones rurales ont été libérés de la pauvreté, ce qui représente 70% de la réduction de la pauvreté à l'échelle internationale au cours de cette période. « Depuis le début de cette année, malgré un contexte international complexe et instable, l'économie chinoise poursuit son essor, avance avec détermination, brisant les vagues et ouvrant une nouvelle voie vers un développement innovant », a déclaré An Qing.

Sur le plan de la coopération sino-congolaise, l'ambassadeur a mis en lumière les avancées enregistrées ces dernières années dans le domaine des infrastructures, de la formation, de la diplomatie... Elle a affirmé la volonté commune des deux nations de construire une communauté d'avenir partagé, face aux défis contemporains tels que l'hégémonisme et le protectionnisme. An Qing a fait référence à la récente visite du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, en Chine, où les deux Chefs d'État ont établi une vision ambitieuse pour l'avenir de leurs relations bilatérales. Selon elle, cette rencontre a marqué un tournant essentiel, posant les fondations d'une collaboration plus étroite, fondée sur le multilatéralisme, la liberté, et l'ouverture. Dans ce contexte, elle a ainsi salué le rôle du Forum sur la coopération sino-africaine.

Au plan économique, la République populaire de Chine est le principal partenaire commercial du Congo. Au cours de la période de janvier à août de cette année, le volume du commerce bilatéral a atteint environ 4,22 milliards de dollars, avec une hausse annuelle de 5,8 %. Les importations de la Chine en provenance du Congo se sont élevées, quant à elles, à 3,21 milliards de dollars, marquant une augmentation de 5,6 %. D'après l'ambassadeur An Qing, ces données illustrent non seulement la solidité des échanges commerciaux, mais aussi la position de la Chine en tant que premier partenaire commercial du Congo.

Elle a ensuite souligné la présence active des entreprises chinoises au Congo, qui contribuent de manière significative à la réalisation de projets d'infrastructure majeurs dans le pays. En août dernier, des avancées notables ont été réalisées dans le cadre des négociations d'un accord de partenariat économique qui vise à favoriser le développement partagé entre les deux nations. L'engagement des deux parties à signer et mettre en vigueur cet accord permettra aux entreprises congolaises de bénéficier de tarifs douaniers zéro, stimulant ainsi le commerce bilatéral et l'investissement.