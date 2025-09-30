Afrique Centrale: Zone Cémac - La croissance revue à la baisse cette année

D'après les prévisions macroéconomiques et financières actualisées fin septembre par la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), la croissance économique est établie à 2,6% au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac). Elle est en baisse d'un point par rapport à celle enregistrée en 2024, a annoncé le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, le 29 septembre, lors d'une conférence de presse animée en ligne, en direct des six Etats membres.

Au cours de la troisième session du comité de politique monétaire, les experts de la BEAC ont pris connaissance des perspectives macroéconomiques mondiales et sous-régionales. Au plan communautaire, les services techniques de la Banque ont relevé fin septembre une légère décroissance des prévisions macroéconomiques et financières à 2,6% en 2025.

Celles-ci connaissent un léger ralentissement par rapport aux prévisions enregistrées en 2024, qui étaient établies à 2,7%. Cette régression est imputable à la baisse considérable des activités pétrolières et gazières, nonobstant quelques avancées enregistrées dans le secteur non pétrolier, estimées à 3,2% en 2025, contre 3,3% en 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le comité de politique monétaire a noté aussi une atténuation des pressions inflationnistes avec un taux qui devrait s'établir à 2,6% à la fin de cette année, contre 4,1% en 2024. Le gouverneur de la BEAC a relevé aussi la détérioration du solde budgétaire, base engagements et hors dons de -1.0% du produit intérieur brut (PIB) en 2024 à -1.3% du PIB en 2025. Cette situation est renforcée par une dégradation substantielle du compte courant à 2,2% du PIB cette année, contre -0,2% l'année dernière.

La masse monétaire devrait, quant à elle, a martelé Yvon Sana Bangui, augmenter de 10,4% à 23 088, 1 milliards FCFA.

Les réserves de change en dégradation de 2,6%

Poursuivant ses analyses économiques, le comité de politique monétaire a aussi noté la baisse de réserves de change à 7 101.7 milliards FCFA au 31 décembre 2025, correspondant à un taux de couverture extérieure de la monnaie de 73,2%, après 74,9% enregistrés en 2024.

« Les réserves de change de la Cémac se situent à 6 556 milliards F CFA, soit 10,81 milliards F CFA au 31 août 2026, enrégistrant une légère baisse de 0,09%, comparativement au 31 août 2024. Après la pause tendancière enregistrée entre octobre 2024 et mars 2025, soutenue par des décaissements de prêt et la bonne tenue des rétrocessions des devises, les réserves de change se sont inscrites sur une tendance baissière, avec une vitesse accrue entre juin et août 2025. Sur la même période, le taux de couverture de la monnaie est passé de 69,8% à 61,6% au 31 août 2025 », a affirmé Yvon Sana Bangui.

En mois d'importations des biens et services, les réserves de change représenteraient 4,59 mois à fin 2025, contre 4,82 en 2024. A l'occasion, le comité de politique monétaire a maintenu le taux d'intérêt d'appels d'offres à 4,50 % ; le taux de facilité de prêt marginal à 6,00% et celui de facilité de dépôt à 0,00%. Les coefficients des réserves obligatoires, par contre, sont établis à 7,00% les exigibilités à vue, et à 4,50% sur les exigibilités de terme.

Au plan mondial, a souligné le gouverneur de la BEAC qui s'est servi des données du Fonds monétaire international publiées en juillet dernier, la croissance mondiale devrait s'établir à 3.0% cette année, contre 3,3% enregistrée l'année dernière, puis à 3,1% en 2026.