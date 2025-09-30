Congo-Brazzaville: Close combat - Le Cercle sportif Funitan célèbre ses 23 ans avec faste

Le plus grand club et miroir du close combat congolais, le Cercle sportif Funitan, a organisé, le 28 septembre dans l'enceinte de la mairie de Mfilou, le grand festival des sports de Brazzaville. Cette activité qui a réuni plus de quinze disciplines s'inscrit dans le cadre de la célébration des 23 ans du cercle sportif Funitan.

Le Cercle sportif Funitan, affilié à la Fédération congolaise de close combat et disciplines associées à travers la ligue départementale de Brazzaville, continue de marquer l'histoire. Tout a commencé par un défilé couplé à une opération de salubrité à travers le nettoyage de la grande avenue Mfilou Ngamaba, dans le tronçon rond-point Maïté-la mairie Mfilou.

Dans son intervention, le premier vice-président du Cercle sportif Funitan, Rude Ngoma, a expliqué que depuis 23 ans, ce club s'est bâti grâce à la passion, à la discipline et au travail de ses fondateurs, de ses dirigeants, de ses entraîneurs, de ses athlètes et de leurs fidèles partenaires.

« Ensemble, nous avons fait du cercle Funitan plus qu'un simple club mais plutôt une famille sportive, une école de rigueur et de respect. En ce jour spécial, je remercie chacun de vous pour votre confiance et votre engagement. Continuons ensemble à écrire les prochaines pages de cette belle aventure », a indiqué Rude Ngoma.

Au programme, plusieurs clubs venus des différents quartiers de Brazzaville ont fait des démonstrations. Il s'agit, entre autres, de la boxe, du grav maga, du taekwondo, du qwankido, du nihon taijutsu, du kenpo, de l'aïkido, du karaté wadoryu, du karaté kyokushin, du kyuksul, du tonfa et du close combat.

Chaque club participant représentait une discipline sportive. Chacun, selon ses techniques, a séduit le public qui avait pris d'assaut l'esplanade de la mairie du 7e arrondissement de Brazzaville. Des démonstrations des katas et technologies de base étaient au rendez-vous.

« J'ai beaucoup aimé. Souvent nous croyons que les arts martiaux symbolisent la violence mais je comprends que c'est toute une école. J'ai découvert les techniques de self défense ainsi que des spectacles qui sont utiles dans notre quotidien. J'invite vivement les gens à pratiquer au moins un sport de combat pour leur protection », a indiqué une spectatrice.

Créé en 2002 par le moniteur Roland Francis Mahoungou, le Cercle sportif Funitan regorge de talents qui font briller le close combat lors des activités nationales et internationales. Selon ses dirigeants, plusieurs autres activités sont prévues en attendant la reprise des séances d'entraînement au centre de formation de Gothia-Mfilou