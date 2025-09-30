Congo-Kinshasa: Bonne gouvernance, élections, Constitution...- Germain Kambinga promet de dire la vérité au peuple !

Dans les tout prochains jours, Germain Kambinga, Leader du Mouvement politique Le Centre, va tenir une grande conférence de presse à Kinshasa. Lors de cette activité, dont la date précise sera, d'ailleurs, communiquée au moment opportun, il prévoit de s'adresser ouvertement au peuple congolais, abordant plusieurs thématiques cruciales : Constitution, élections, crise sécuritaire, économie, bonne gouvernance.

"Quand je vois avec quel cynisme les politiciens congolais mentent au peuple, je ne peux rester silencieux. Certains préfèrent parler des élections, d'autres de la Constitution, ces vieilles antiennes brandies comme des épouvantails pour masquer le vide abyssal de leurs capacités réelles à proposer une véritable alternative. Elections, Constitution... Moi, je vous dirai la vérité. Rien que la vérité. Parce qu'il faut bien que quelqu'un, enfin, parle sans détour à ce peuple perdu, privé de repères, que les politiciens médiagogues manipulent pour exister. Vous avez besoin d'entendre la vérité sur la situation actuelle de notre pays, sur la question électorale comme sur celle de la réforme constitutionnelle. Et je m'exprimerai sans langue de bois", annonce cet acteur politique, dans l'une de ses plus importantes facettes de l'identité numérique, son compte X. Dans sa publication, Germain Kambinga affirme sa détermination à combattre désormais avec des énergies puissantes et renouvelées la médiocrité qui, malheureusement, au fil des jours, s'incruste dans l'agir de l'homme politique congolais, devenu, aujourd'hui plus qu'hier, l'agent causal de la destruction de l'harmonie sociale en RDC.

"Contrairement à beaucoup, je me suis préparé toute ma vie à être libre. Libre de toute soumission : ni à l'opinion publique, souvent trompée et trompeuse, ni aux chapelles politiques, dont les objectifs sont trop souvent éloignés de la vérité nécessaire à l'harmonie sociale et à l'élévation du débat public. Je vais organiser une conférence de presse dans les jours qui viennent pour vous dire la vérité rien que la vérité sur la question des élections et de la constitution qui semble être le nouveau cheval de Troie des politiques congolais", prévient l'Ancien Patron du secteur industriel congolais, dans son annonce effectuée sur X.