Congo-Kinshasa: Examen et vote de la loi de finances 2026, Assemblée Nationale - Le RJP mobilisé pour soutenir le Bureau provisoire dirigé par Isaac Jean-Claude Tshilumbayi

30 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Le Président intérimaire de la Chambre basse du parlement, le professeur Isaac Jean Claude Tshilumbayi Musawu, a eu ce lundi 29 septembre 2025, dans son bureau de travail installé au Palais du peuple, un moment d'échanges intenses avec les députés nationaux membres du Réseau des jeunes Parlementaires (RJP).

Lors de cette rencontre stratégique, les discussions ont tourné essentiellement autour de l'apaisement politique à l'assemblée nationale, la participation efficace de ce regroupement aux initiatives et travaux Parlementaires ainsi qu'à la stabilité institutionnelle.

Les membres du RJP ont eu l'occasion de dérouler leurs préoccupations portant sur l'accès à l'information, le fonctionnement effectif de l'académie Parlementaire et le financement des projets d'épanouissement des jeunes au sein de cette chambre conformément à l'Article 35. En outre, les élus nationaux membres du RJP ont également promis de soutenir les actions du Bureau actuel pour un examen et un vote rapide de la loi de finances 2026, instrument essentiel de gouvernance économique qui reste la priorité législative de cette session afin de répondre aux urgences sécuritaires liées à l'occupation militaire dans l'Est ainsi que les défis socio-économiques du pays.

A l'issue d'une longue discussion de plus de 3heures, les membres du Réseau des Jeunes Parlementaires satisfaits par la qualité des échanges qui ouvrent des belles perspectives de collaboration, ont félicité le professeur Isaac Jean Claude TSHILUMBAYI MUSAWU pour l'hospitalité accordée, le sens d'ouverture et le climat harmonieux qui contribuent à la décrispation politique. Du reste, ils ont réitéré leur soutien au bureau en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale conformément aux articles 34 et 36 du règlement intérieur de cette chambre.

