Afrique: Le continent tend la main aux investisseurs mondiaux

Au coeur de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Sommet Africa Open for Business 2025 a résonné comme un appel mondial : l'Afrique est prête à renforcer ses partenariats économiques et à accueillir de nouveaux investissements.

Organisé par la Mission permanente du Sénégal auprès de l'ONU, en collaboration avec le Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN) et la World Madam Foundation, l'événement a réuni diplomates, responsables onusiens, chefs d'entreprise, universitaires et représentants de la diaspora autour d'un thème central : « Partenariats mondiaux pour le commerce et l'investissement avec l'Afrique ».

Les participants ont présenté une série de stratégies pour élargir l'accès au capital, développer le commerce régional et mondial, et ouvrir de nouvelles perspectives dans des secteurs clés tels que le tourisme, les énergies renouvelables et l'innovation numérique. L'entrepreneuriat des jeunes et de la diaspora a été désigné comme un moteur majeur de cette transformation.

Parmi les organisations ayant promis un soutien renforcé figurent ONU-Habitat, la National Business League, la World Madam Foundation, la National Black Chamber of Commerce et la NAFEO. Les priorités affichées : créer des plateformes d'investissement, promouvoir les entreprises dirigées par des femmes et étendre les initiatives d'éducation supérieure.

Le Sommet a également distingué plusieurs figures de premier plan. La ministre égyptienne Rania Al-Mashat a reçu le Prix du Leadership pour la Renaissance africaine, Dr. Natalia Kanem a été honorée pour l'ensemble de sa carrière, tandis que Charles H. DeBow III, président de la Chambre nationale de commerce noire, s'est vu décerner le Prix présidentiel.

Un message social fort : le « Carton Rouge »

Moment marquant de la rencontre : la proclamation de la Campagne Carton Rouge. Les participants ont brandi ce symbole pour dénoncer toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier dans les lieux de travail, affirmant que l'égalité et la sécurité sont essentielles à une croissance durable.

Au-delà de l'économie, le Sommet a mis en avant la richesse des liens culturels entre l'Afrique et sa diaspora, à travers des performances artistiques de musique et de poésie, rappelant que la renaissance africaine est autant culturelle qu'économique.