Congo-Kinshasa: L'ancien président Joseph Kabila condamné à la peine de mort

30 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Haute Cour militaire de Kinshasa a condamné, mardi, l'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, à la peine de mort pour trahison et crimes de guerre, rapportent plusieurs médias dont l'Agence congolaise de presse (ACP).

Joseph Kabila qui a dirigé le pays pendant 18 ans (2001-2019) a été reconnu coupable des chefs d'accusation de trahison, viol, torture, déportation, homicide au termes d'un procès auquel il ne s'est pas présenté.

Il a été également inculpé pour participation à un mouvement insurrectionnel en liens avec le groupe armé communément appelé M23 soutenu par le Rwanda.

La Haute Cour militaire de Kinshasa a ordonné l'arrestation "immédiate" de Joseph Kabila dont le procès s'est déroulé en son absence du fait de son exile depuis 2023. L'ancien chef de l'Etat n'a pas pris part à son jugement rendu possible grâce à la levée de son immunité parlementaire par le Sénat.

L'ancien président devra payer 29 milliards USD soit près de 17 000 milliards FCFA à la partie civile RDC sans compter la somme de 31 millions USD soit plus de 17 milliards de dommages et intérêts à verser aux différentes parties civiles constituées dans cette affaire.

