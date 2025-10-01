Sénégal: Deuxième édition du Forum Invest Sénégal - Un rendez-vous pour capitaliser les acquis

Dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal 2025), prévue les 7 et 8 octobre 2025 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, l'APIX SA a organisé une rencontre d'échanges avec les professionnels des médias. L'objectif : partager les enjeux stratégiques de cet événement de portée internationale, véritable vitrine de l'attractivité économique du Sénégal.

Capitaliser et accélérer

Prenant la parole, Mme Yaye Awa Diouf, responsable à l'APIX SA, a présenté les contours de cette deuxième édition, qui s'inscrit dans la continuité de celle de 2023. Avec plus de 3 200 participants issus de 70 pays, 6 394 milliards FCFA d'intentions d'investissement, 8 panels de haut niveau et plus de 1 000 rendez-vous d'affaires, l'édition précédente a posé les bases d'une dynamique nouvelle. « Cette année, le mot d'ordre est clair : capitaliser sur ces acquis pour faire du Sénégal un hub d'investissement en Afrique de l'Ouest », a-t-elle déclaré.

Avant de rappeler que « Le forum s'aligne sur la vision Sénégal 2050 et repose sur les quatre piliers de l'Agenda national de transformation à savoir une économie compétitive, le capital humain, le développement durable et la bonne gouvernance. »

Une programmation ambitieuse

Pour cette présente édition, le Fii Sénégal 2025 s'articulera autour de trois piliers majeurs : les panels thématiques, les espaces de négociation (boardrooms) et les expositions. Pas moins de sept panels ministériels aborderont les secteurs clés : agriculture, industrie, santé, TIC, énergie, etc., avec la participation active des ministères concernés. Un TED Talk avec le Premier ministre et une table ronde des directeurs des agences de promotion de la région sont également au programme.

Côté projets, l'APIX a reçu près de 800 propositions dans le cadre d'un appel à projets, dont une sélection sera présentée dans les boardrooms. Ces projets émanent tant du secteur public que du privé, dans des domaines aussi variés que l'agriculture, les infrastructures, l'économie bleue ou les zones économiques spéciales.

Enfin, trois expositions mettront en valeur les opportunités du pays : une exposition institutionnelle, une autre dédiée à l'artisanat local et une exposition culinaire qui valorisera le savoir-faire sénégalais.

Une mobilisation sans précédent

Mme Abibatou Emmanuelle Thiam, également de l'APIX SA, a insisté sur l'ampleur que prend cette deuxième édition. « Nous avons déjà dépassé les 7 000 inscriptions sur la plateforme, ce qui témoigne de l'intérêt croissant pour le Sénégal », a-t-elle souligné. Les organisateurs ont dû temporairement fermer les inscriptions en ligne, face à cet engouement inédit.

L'ambition est aussi financière : dépasser les 10 000 milliards FCFA d'intentions d'investissement, soit près du double de la première édition. Un objectif jugé réaliste au vu du portefeuille de projets catalytiques aligné sur la Vision Sénégal 2050 : réseau gazier, corridor commercial, zones économiques spéciales, agriculture intelligente, etc.

Mme Thiam a également mis l'accent sur la territorialisation de l'investissement, rendue possible grâce au nouveau code des investissements qui accorde désormais des incitations renforcées aux projets implantés en dehors de Dakar. « Il s'agit d'un changement de paradigme : investir dans les régions, c'est investir dans un développement plus inclusif et durable », a-t-elle affirmé.

Une plateforme pour des partenariats transformateurs

En marge du forum principal, plusieurs Side-events seront organisés en partenariat avec des acteurs clés tels que l'Arabie Saoudite (pays invité d'honneur), le Comité des JOJ 2026, l'Union européenne, la Banque mondiale, ou encore l'Association des entreprises chinoises au Sénégal. Le forum se clôturera le 9 octobre par un tournoi de golf, moment de networking informel entre acteurs économiques.

Au-delà des chiffres, le Fii Sénégal 2025 s'annonce comme une plateforme stratégique pour transformer l'intérêt international en investissements concrets, renforcer la coopération Sud-Sud et positionner durablement le Sénégal comme destination incontournable pour les affaires en Afrique.