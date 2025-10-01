Madagascar: Manifestations au pays - Andry Rajoelina résistera-t-il à la tempête ?

analyse

Le président malgache, Andry Rajoelina, a le sommeil trouble. Son cauchemar : la Génération Z ou collectif «Gen Z Madagascar».

Ce mouvement de protestation qui puise sa force des réseaux sociaux qu'il a choisis comme champ de bataille, donne de la voix depuis environ une semaine, dénonçant vigoureusement les nombreuses coupures d'eau et de courant au bord de la Grande île. Cette organisation à structure horizontale, sans dirigeant, a ainsi lancé, depuis le 25 septembre dernier, un appel à la mobilisation pour envoyer un message fort au chef de l'Etat dont la gouvernance économique et politique est de plus en plus décriée par ses concitoyens.

Andry Rajoelina est loin d'avoir convaincu sa jeunesse révoltée

L'appel a été largement suivi, et depuis quelques jours, plusieurs villes du pays dont la capitale Antananarivo, sont chauffées à blanc par des milliers de jeunes qui ont sonné la mobilisation. Le mercure social est vite monté, les esprits se sont échauffés et les choses ont dégénéré, virant aux casses, aux pillages et se soldant par des arrestations.

Les violences imputées aux Forces de l'ordre accusées d'avoir apporté une réponse disproportionnée pour tenter de maîtriser les manifestants, ont fait 22 morts depuis le début de cette crise, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Ce chiffre est toutefois rejeté par les autorités malgaches qui n'ont cependant pas communiqué de bilan officiel. En tous cas, face à la répression énergique et sanglante des manifestations, et la colère de la rue qui ne retombe pas, le président Andry Rajoelina tente de colmater les brèches.

En effet, le 29 septembre dernier, dans une allocution télévisée, il a annoncé une série de mesures dont le limogeage de son Premier ministre ainsi que tous les membres de son gouvernement, annonçant, dans la foulée, la formation, dans les jours à venir, d'un nouveau gouvernement qui «travaillera pour le peuple, et qui accélèrera les travaux pour aider le peuple». L'ancien maire d'Antananarivo a ensuite exprimé sa compassion aux victimes des violences meurtrières qui ont réprimé les mouvements de protestations de ces derniers jours.

Puis, s'adressant directement à la jeunesse en colère, Rajoelina dit avoir «écouté leur voix, leurs demandes», et a même présenté ses excuses face à l'incapacité de certains membres du gouvernement à accomplir les tâches attendues du peuple. C'est donc dire que l'ancien DJ est en train de tout tenter pour sauver son fauteuil qui vacille. Mais l'ensemble de ses mesurettes qui ressemblent plus à des tentatives désespérées de se racheter des erreurs commises tout au long de ses années de règne à la tête de l'Etat, réussiront-elles à calmer la colère de la rue?

Résistera-t-il à la tempête qui a déjà emporté son gouvernement qu'il n'a pas hésité un seul instant à sacrifier? On attend de voir. Toujours est-il que le président Andry Rajoelina est loin d'avoir convaincu sa jeunesse révoltée. En tout cas, la Gen Z ne décolère pas. Elle s'est dit «profondément déçue» de la sortie du chef de l'Etat qui, pour elle, devrait endosser la responsabilité des violences commises par la gendarmerie et s'en excuser.

Le président Rajoelina est rattrapé par ses propres turpitudes

Dans la foulée, le mouvement a annoncé une nouvelle mobilisation. Les frondeurs ont poussé leurs revendications plus loin, allant jusqu'à demander la démission du président Rajoelina. Cette nouvelle revendication sonne comme un coup de massue porté au dirigeant malgache qui apparait de plus en plus isolé, même au sein de son propre camp. Andry Rajoelina périra-t-il par l'épée des violentes manifestations qui, on se rappelle, l'ont porté au pouvoir pour la première fois en 2009 ?

En tout cas, l'heure n'est pas à la sérénité pour le jeune président de 51 ans qui, on se souvient, alors qu'il était à la tête d'un mouvement de contestations, avait réussi à faire partir le président Marc Ravalomanana du pouvoir en 2009, et avait pris sa succession dans des conditions pour le moins controversées. La roue de l'histoire tournant, cette histoire risque de se répéter avec lui, qui se retrouve, aujourd'hui, face à une jeunesse qui semble plus que jamais déterminée à aller jusqu'au bout de son action. Toujours est-il qu'il y a une évidence qui crève les yeux : le président Rajoelina est rattrapé par ses propres turpitudes.

Lui qui a fait feu de tout bois pour parvenir à la magistrature suprême. Celui qui a traqué ses opposants jusqu'à la limite de l'illégalité, et dont la gouvernance, loin d'être vertueuse, celui qui n'a pas réussi à sortir les populations de la Grande île, de la misère, ne peut que s'en prendre à lui-même. C'est donc dire qu'une chose est de conquérir le pouvoir d'Etat, et une autre est de savoir le gérer, surtout dans l'intérêt du peuple qui demeure le véritable souverain.