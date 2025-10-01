Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 octobre 2025

revue de presse

Afrique: Candidat à l'UNESCO, Firmin Matoko met l'accent sur l'éducation des filles et la régulation de l'IA

Dans la course pour ce poste de directeur général de l’UNESCO, le congolais Firmin Edouard Matoko est candidat. Ce mardi 30 septembre 2025, lors d’un point de presse, l’Économiste, spécialiste des relations internationales, a décliné son programme en mettant l’accent sur ses quatre axes prioritaires.

Firmin Matoko entend prioriser plusieurs domaines clés : l’éducation, en mettant l’accent non seulement sur l’accès mais aussi sur la qualité et la formation des enseignants ; la culture, notamment à travers la préservation et la valorisation du patrimoine ; la liberté de la presse, avec la protection des journalistes et la formation à la déontologie ; ainsi que la transformation numérique et l’utilisation des technologies, par exemple pour surveiller les grands parcs ou les sites archéologiques grâce aux drones. (Source allAfrica)

Goma : Réactions après la condamnation de Joseph Kabila

Mardi 30 septembre, la Haute Cour militaire a condamné l'ancien président congolais Joseph Kabila à la peine de mort pour son rôle présumé dans la déstabilisation de l’est de la RDC par la rébellion de L'AFC/M23, "Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, la cour prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort."

La peine capitale prononcée au terme d'un procès par contumace pour "trahison" et "crimes de guerre" devant la justice militaire contre Joseph Kabila ne convainc pas Souzy Kisuki. L’activiste des droits humains fait partie de ceux qui ne croient pas que la sentence sera appliquée.

"Pour moi, cela est un non-événement car même l'actuel président de la République avait déclaré qu'il n'y a pas de justice en RDC. Mais notre souhait commun en tant que Congolais serait de voir Kabila être condamné parce que nous en avons marre. Depuis 2014, il est cité comme étant derrière les massacres des civils à Beni. Actuellement il joue un rôle clé dans la rébellion du M23, et donc il mérite cette condamnation." (Source Deutsche Welle)

Campagne « octobre rose » 2025 : Les cancers gynécologiques au centre de l’actualité

La campagne Octobre rose s’ouvre ce jour, mercredi 1er octobre, dans le monde. Durant un mois, les acteurs vont porter la sensibilisation sur les cancers gynécologiques surtout celui du sein. Au Sénégal, la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) a déjà donné le ton dimanche dernier à Dakar avec une randonnée qui a mobilisé plus de 2mille personnes.

Le Sénégal fait face à̀ une montée inquiétante des maladies non transmissibles (MNT), qui représentent aujourd’hui un fardeau majeur pour la santé publique. Les résultats des dernières enquêtes de santé renseignent que les MTN sont toutes en hausse dans le pays. Parmi ces pathologies, les cancers occupent une place alarmante en raison de leur impact considérable sur la mortalité́ et des lourdes conséquences socio-économiques qu’ils entrainent. (Source Sud Quotidien)

Paiement instantané dans l'UEMOA : La BCEAO lance la plateforme PI-SPI, « une ère nouvelle » pour l'intégration régionale

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a procédé au lancement officiel de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI). Cette infrastructure, déployée au sein des huit pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), a pour objectif de transformer les circuits financiers et de consolider l’intégration économique régionale.

Cette initiative, lancée en 2022, s’inscrit dans un contexte de numérisation croissante des services financiers. Selon nos informations, cette dynamique a permis une progression spectaculaire des paiements digitaux au cours de la dernière décennie. Le volume des transactions électroniques est ainsi passé de 260 millions en 2014 à 11 milliards en 2024.

Parallèlement, le nombre de comptes de monnaie électronique a bondi de 18,2 millions à 248 millions sur la même période, faisant de cette expansion un puissant vecteur d’inclusion financière. Le taux d’inclusion financière dans la zone atteint désormais 73,6 %, contre seulement 14,6 % il y a vingt ans. (Source Senego)

À Bamako, Tiani met en avant la coopération confédérale

Le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, a effectué ce mardi une visite de travail à Bamako au cours de laquelle il a, avec son homologue malien Assimi Goïta, réaffirmé l’attachement du Mali, du Niger et du Burkina Faso à la Confédération des États du Sahel (AES), mise en place en juillet 2024 à Niamey pour renforcer leur coopération en matière de défense, de diplomatie et de développement.

Le chef de l’État nigérien a rappelé que les trois pays « évoluent dans un cadre confédéral », précisant que son déplacement visait d’abord à remercier les peuples malien, burkinabè et guinéen pour leur solidarité « lorsque la Cédéao avait pris la malheureuse initiative d’agresser à travers les moyens militaires la République du Niger » après le coup d’État de juillet 2023. (Source apanews)

Au Gabon, l’organe de contrôle ACER fustige la mauvaise organisation des élections

Au Gabon, les critiques sur la mauvaise organisation des élections législatives et locales du samedi 27 septembre se multiplient. Outre les candidats malheureux et plusieurs partis politiques, c’est désormais l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER) – un organe public – qui dénonce de graves dysfonctionnements. L’institution a publié une déclaration le mardi 30 septembre.

Dans sa déclaration, l’ACER liste plusieurs manquements relevant de la responsabilité du ministère de l’Intérieur. Wenceslas Mamboundou, président de l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER). (Source RFI)

Une fille de l'ancien autocrate tunisien Ben Ali arrêtée à Paris à la demande de Tunis

La fille cadette de l'ancien autocrate tunisien Zine El Abidine Ben Ali, Halima a été arrêtée en France à la demande des autorités tunisiennes, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

Halima Ben Ali sera présentée mercredi "au parquet général pour notification de la demande d'arrestation provisoire" émise par les autorités tunisiennes, puis "devant le conseiller délégué pour statuer sur (son) placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire", a-t-on ajouté de même source, sans préciser le motif exact de la demande de Tunis.

Une audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, compétente en matière d'extradition, aura lieu "ultérieurement", précise cette source. (Source TV5 Monde Afrique)

Bénin : Des initiatives locales pour éradiquer la malnutrition

Au cœur du Village de la Nutrition, organisé en marge de la Conférence internationale sur la nutrition au Bénin, les stands n’avaient rien d’expositions classiques. Ici, la science se mêlait à la pédagogie, et la sensibilisation prenait des airs de jeu. Objectif : faire comprendre au grand public que bien manger n’est pas une option, mais une nécessité vitale.

Parmi les innovations remarquées, les jeux ludiques sur la nutrition ont suscité curiosité et enthousiasme au Village de la Nutrition. Sur le stand de la Faculté des sciences de la santé (FSS), Rupinia Accrombessi, diplômée de l’École de nutrition et diététique, et ses collègues ont non seulement renforcé la visibilité de leur école, mais aussi permis aux visiteurs de tester leurs connaissances de manière interactive. (Source Africa 24)

Maroc Brésil U20 : Le nouveau visage du football africain se teste au Chili

Ce soir au Chili, tous les regards seront braqués sur l’affiche entre le Maroc et le Brésil dans le cadre de la Coupe du monde U20. Une rencontre de prestige pour le Maroc qui incarne le symbole d’un football en pleine mutation, décidé à s’imposer sur la scène mondiale.

Depuis son épopée historique au Qatar en 2022, où les Lions de l’Atlas avaient atteint les demi-finales d’une Coupe du monde pour la première fois dans l’histoire de l’Afrique, le Maroc est entré dans une nouvelle dimension.

Le royaume chérifien a confirmé cette dynamique en remportant un troisième titre au CHAN 2025 après une finale haletante face à Madagascar, puis en multipliant les performances convaincantes dans les compétitions de jeunes, du futsal à la CAN U23. (Source Afrik.com)

La Suisse va rendre 24 millions d’euros à la Guinée équatoriale

La Suisse va restituer plus de 24 millions d'euros à la Guinée équatoriale. Signé lundi 29 septembre, cet accord de restitution s’inscrit dans une procédure judiciaire ouverte en 2016 à l’encontre de Teodoro Obiang, vice-président du pays d’Afrique centrale et fils du président.

Le Ministère public du canton de Genève mène depuis 2016 une procédure pénale à l’encontre de Teodoro Nguema Obiang Mangue, dit Teodorin, vice-président de la Guinée équatoriale, et de deux autres prévenus. Lundi 29 septembre, Genève et Malabo signent un accord afin de restituer 24 millions d’euros à la Guinée équatoriale.

Les faits qui leur sont reprochés ? Blanchiment d’argent et gestion déloyale d’intérêts publics. Ainsi, 25 véhicules de luxe - dont des Ferrari, des Lamborghini, des Bentley, une Maserati et une McLaren - avaient été confisqués par la justice suisse en 2016. (Source : Africa Radio)