Congo-Kinshasa: Peine de mort contre Kabila - Il y a de loin l'exil doré à l'échafaud

Joseph Kabila n'aura donc pas échappé à la sentence capitale. Jugé par contumace par la Haute Cour militaire de Kinshasa, l'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC) a écopé de la peine de mort, hier mardi 30 septembre 2025. Il a en outre été condamné à verser 29 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'Etat congolais, ainsi que 2 milliards à chacune des deux provinces de l'Est, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, qui s'étaient constituées parties civiles.

Le premier président de ladite Cour, Joseph Mutombo, aura donc suivi le procureur, qui avait requis la même condamnation. Il faut dire que les chefs d'inculpation, longs comme le bras, présageaient déjà le sort de Kabila fils, poursuivi pour « viol, meurtre, complot, apologie ou propagande de crimes de guerre, organisation d'un mouvement insurrectionnel et participation criminelle avec l'AFC/M23 », et nous en passons.

Avec de telles charges, on ne voit pas comment celui qui vit depuis un certain temps en Afrique du Sud pouvait échapper à ce à quoi le destinent ses juges, qui ont, du reste, ordonné son arrestation immédiate.

Mais à l'évidence, ce n'est pas demain la veille, l'exécution de cette sentence, quand on sait que le prévenu, dès les premiers moments de sa brouille avec son successeur, Félix Tshisekedi, a pris la poudre d'escampette, allant se mettre à l'abri en Afrique du Sud. Même si, au temps fort de la récente guerre au Congo, il s'est permis de se rendre au Nord-Kivu et au Sud-Kivu et de fraterniser avec les rebelles de l'AFC/M23, qui venaient de conquérir ces deux provinces.

On pourra donc dire que ce procès et le verdict qui s'est ensuivi ont plutôt une valeur pédagogique, car une chose est de prononcer la peine de mort contre Kabila, et une autre est de le voir effectivement monter à l'échafaud.

N'empêche, pour ses nombreux partisans, il ne s'agit là que d'un procès politique inspiré par le président actuel contre un homme qu'il considère toujours comme un potentiel rival.