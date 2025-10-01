Tunisie: Le pays vise 7800 touristes japonais d'ici fin 2025

Environ 3761 touristes japonais ont visité la Tunisie au 20 septembre 2025, enregistrant une hausse de 34,2 % par rapport à la même période de 2024, mais une baisse de 33,5 % par rapport à 2019.

Ce chiffre devrait atteindre près de 7800 visiteurs d'ici la fin de l'année, a indiqué mardi à l'agence TAP le représentant de l'ambassade de Tunisie au Japon, Mohamed Fadhel Oueslati.

En marge de l'Exposition universelle 2025 qui se déroule du 13 avril au 13 octobre à Osaka, le responsable a précisé que la Tunisie, représentée par l'Office national du tourisme et de l'artisanat ainsi que par l'ambassade à Tokyo, a pris part au Salon international du tourisme organisé à Nagoya du 25 au 28 septembre. Cet événement a attiré plus de 182 000 visiteurs, alors que la ville ne compte pas plus de 2,5 millions d'habitants.

La délégation tunisienne comprenait trois professionnels et deux artisans. Le 27 septembre, elle a rencontré Atsushi Sakai, vice-président de l'Association japonaise des agents de voyages (JATA), afin d'examiner les moyens de renforcer la promotion de la destination tunisienne auprès des touristes japonais.

Selon Oueslati, le responsable japonais a relevé que la cherté des billets d'avion, dont le prix a triplé depuis la pandémie, constitue l'un des principaux freins. Pour y remédier, il a été proposé de conclure des conventions entre l'Office national du tourisme et les agences japonaises afin de réduire les coûts de déplacement.

Toujours dans le cadre de ce programme de promotion, la Tunisie envisage également d'intégrer les croisières japonaises dans ses circuits, d'inviter des influenceurs japonais au festival de parachutisme de Tozeur prévu en octobre et de mettre en avant le tourisme culturel, un produit particulièrement apprécié des voyageurs nippons.