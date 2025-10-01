Tunisie: Grâce aux positions judicieuses du Président Kaïs Saïed - Le pays demeure un pilier respecté de la communauté internationale

La Tunisie confirme chaque jour son ancrage au sein de la communauté internationale par le biais de ses activités et de ses positions en faveur des causes justes, dont en premier lieu la question palestinienne, ce qui a permis le renforcement de sa présence au sein de diverses instances régionales et internationales.

En effet, il est bon de souligner la participation active et efficace de notre pays au sein des organisations mondiales dont notamment l'Organisation des Nations unies où la Tunise se distingue par ses actions et ses prises de position à la fois justes et courageuses pour appuyer les principes de la "paix, du développement et des droits humains".

Et agissant dans le respect de l'indépendance de ses décisions et de la souveraineté nationale, le Président de la République a multiplié les engagements pour les nobles causes, dont plus précisément celle du peuple palestinien qui poursuit son combat pour le recouvrement de ses droits légitimes et inaliénables afin de recouvrer son indépendance à l'intérieur de ses terres et de ses frontières historiques avec pour capitale Al Qods.

D'ailleurs, notre pays n'a pas eu à rougir pour exprimer sa déception devant l'impuissance du Conseil de sécurité de l'ONU à mettre un terme à la tragédie humanitaire vécue par les Palestiniens à l'intérieur même de leur propre pays dans le sens où l'organisme onusien demeure incapable d'en finir avec le génocide et la famine qui leur sont infligés, d'où la persistance de l'engagement à poursuivre le soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits imprescriptibles en ces moments mêmes où l'entité sioniste réitère son arrogance avec l'annonce de «réoccuper totalement la bande de Gaza et de pousser le peuple palestinien à renoncer à sa terre».

D'ailleurs, ces positions de la Tunisie et de son Président viennent d'être solennellement saluées par le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres en personne, lors de l'entretien qu'il a accordé au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, en marge de sa participation aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

A cette occasion, le S.G. de l'ONU a tenu à se féliciter des positions de la Tunisie qu'il a qualifiées comme mesurées face à la conjoncture internationale actuelle, tout en jugeant, en substance, qu'il s'agit de la « voix de la sagesse en Méditerranée », avant d'ajouter que ces positions sont mues par un souci d'équilibre et de soutien constant aux missions onusiennes, notamment en Libye, tout en mettant en exergue l'attachement constant de notre pays au multilatéralisme.

Dans le même ordre d'idées, Antonio Guterres a souligné le niveau appréciable, voire exemplaire, de coopération existant entre la Tunisie et l'Organisation des Nations unies, ainsi que ses agences spécialisées, réaffirmant son appréciation pour le soutien constant de notre pays à l'oeuvre des Nations unies sur la scène internationale.

D'où l'attachement constant de la Tunisie au rôle axial assumé par l'ONU en dépit de certaines «lacunes et autres défis structurels qui exigent, faut-il le reconnaître, de véritables réformes», selon les termes du communiqué du ministère des Affaires étrangères qui évoque un cadre légitime et un dernier recours pour préserver la paix et renforcer la sécurité, la justice et la légitimité internationale ».

En un mot, la Tunisie, sous la présidence de Kaïs Saïed, demeure un pilier essentiel et respecté de la communauté internationale pour jouer un rôle remarquée au sein de l'ONU grâce à ses positions judicieuses et à son attachement à la culture de la paix comme choix stratégique et principe immuable de sa politique étrangère et de toutes ses initiatives en vue d'établir la sécurité et la stabilité pour les peuples du monde entier.