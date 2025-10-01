Tunisie: Recensement général de la population 2024 - Un pays jeune, urbanisé et connecté en mutation

Le dernier recensement dresse le portrait d'une Tunisie en pleine transformation démographique et sociale : une population de 11,97 millions d'habitants, majoritairement urbaine, avec une jeunesse active mais un marché du travail sous tension. Derrière les chiffres, se dessinent les défis de l'emploi, de l'équité et de l'adaptation aux mutations technologiques.

La population tunisienne s'élève à 11.972.169 habitants, avec un taux d'accroissement naturel de 0,87%, d'après les résultats du recensement général réalisé en 2024, rendus publics, hier lundi 29 septembre.

Le taux d'urbanisation, selon la même source, s'élève à 72%, alors que 28% uniquement des habitants vivent en milieu rural.

La répartition par sexe laisse constater un léger penchant féminin, avec 50,7%, tandis que le taux des hommes dans la société ne dépasse pas les 49,3%.

Le nombre de familles s'élève, par ailleurs, à 3.472.188 dont 75,1% sont propriétaires de leurs propres logements.

Le nombre total de logements s'élève à 4.265.636 unités dont 3.440.207 sont occupés et la taille moyenne d'une famille est de 3,45 membres.

Selon, toujours, les résultats du recensement général de la population, la tranche d'âge 15-60 ans (population active) demeure la plus importante puisqu'elle représente 60% de la population, avec une légère disparité entre le milieu urbain (61%) et rural (58%).

Le nombre de personnes en âge de travailler (15 ans et plus) s'élève à 9,2 millions d'habitants, soit 77,2% de la population. Cependant, la main-d'oeuvre effective ne dépasse pas les 4,5 millions, avec une force de travail effective de 3,7 million et 765,5 mille personnes au chômage.

Près de 4,8 millions de personnes en âge de travailler ne sont pas actifs, dont 246,4 mille d'employés potentiel et 4,5 millions situés en dehors de la force de travail.

Le taux de participation des hommes dans la vie active demeure élevé, 63,5%, par rapport aux femmes, 33,6%.

Parmi les évolutions importantes relevées par l'INS entre 2014 et 2024, dans le cadre du recensement général de la population, figure l'utilisation de la téléphonie fixe qui a chuté de 20,4% des ménages en 2014 à 2,9% uniquement en 2024.

L'utilisation de la radio a également diminué de 54,1 en 2014 à 35,5% en 2024. En ce qui concerne l'utilisation de la télévision, elle demeure élevée et stationnaire avec un taux de 94,9% des familles aussi bien en 2014 qu'en 2024.

S'agissant de l'utilisation d'internet, le taux le plus élevé a été enregistré chez les garçons âgés de 10 à 14 ans avec 17% et le taux le moins élevé était chez les femmes de la tranche 55-59 ans (3%), avec une courbe baissière en allant des tranches d'âge des plus jeunes vers celles des plus âgés et en comparant la connectivité des hommes (plus élevée dans la plupart des cas) à celle des femmes.

Le rapport de l'INS sur le recensement général de la population comprend bien d'autres indicateurs sur le mouvement intérieur et extérieur des populations, sur la couverture sociale, l'alphabétisation, les conditions de vie, etc.