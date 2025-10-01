Tunisie: Tourisme - A Tozeur, la pluie des bonnes nouvelles ? (I)

Il a plu sur Tozeur, la semaine dernière. Les Jéridis étaient ravis car ces précipitations apportent aux dattes du volume et de la transparence pour en faire des produits de translucidité et de douceur. Et, avec la pluie, il est tombé une cascade de bonnes nouvelles pour la région.

Après deux décennies de marasme, le Jérid semble vouloir renouer avec le dynamisme qui était le sien à la fin du siècle dernier. Qu'on en juge : alors que le parc hôtelier est aux trois quarts de ses composantes fermés et paraissait pris dans les sables mouvants d'une crise financière irréductible, voici qu'on annonce la réouverture imminente de deux de ses plus belles unités, La Palmeraie, à Tozeur, et Le Tamerza Palace. Acquis par un promoteur de la région, ces deux hôtels ont été rénovés et leurs services considérablement améliorés pour séduire la clientèle la plus exigeante.

Toujours en matière d'hébergement, on annonce que Le voyagiste TUI, géant du tour- operating, a repris le dernier-né du parc hôtelier saharien haut de gamme, l'Anantara.

Un nouvel élan après une longue traversée du désert

Le transport aérien, vital pour désenclaver la région, a trouvé lui aussi un nouvel élan après une longue traversée du désert. En effet, l'aéroport de Tozeur-Nefta était pour ainsi dire livré aux quatre vents de l'oubli depuis plusieurs années. Et cela malgré de timides et intermittentes tentatives du transporteur national pour lui assurer un minimum de trafic.

Et voici qu'après une petite période d'ouverture sur l'étranger assurée par la compagnie Transavia avec un vol hebdomadaire Paris-Tozeur, la filiale low coast d'Air France vient de porter à quatre par semaine les dessertes avec la capitale française.

L'embellie se confirme spectaculairement avec la programmation de plusieurs événements dont les organisateurs renouent avec la région après plusieurs années d'interruption. La 9° édition de l'Ultra Mirage El-Djérid, a eu lieu sous cette même pluie avec la participation de 500 coureurs venus de 29 pays.

Ce n'est là que le prélude à plusieurs opérations du même genre. Signalons, en particulier, les Défis du Chott, un trail de 40 km, un format de 20 km et une course de 10 km qui auront lieu du 24 au 26 octobre prochain ainsi que le Marathon-trail des Oasis qui reliera en novembre prochain Tozeur à Djerba en passant par Tataouine. Enfin, rappelons que du 24 octobre au 1er novembre prochains se déroulera le Festival international des montgolfières qui prendront leur départ dans l'ancienne oasis de Tozeur pour rallier par étapes l'ile de Djerba.

Voilà donc une reprise qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Mais le tableau verdoyant et lumineux des oasis du Jérid après la pluie ne comporte-t-il pas quelques tâches ?

(A suivre)