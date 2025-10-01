Afrique: Para-athlétisme-Mondiaux d'Inde - Maroua Brahmi offre à la Tunisie sa 3e médaille

30 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Maroua Brahmi a remporté mardi la médaille d'argent au lancer de massue (catégorie F32) lors des championnats du monde de para-athlétisme disputés à New Delhi en Inde.

Brahmi a réalisé un lancer de 29,19 m, terminant 2e en finale de l'épreuve, derrière la Polonaise Roza Kozakowska, sacrée championne (29,30 m), et devant la Brésilienne Giovanna Castelho, qui a obtenu le bronze (27,09 m).

Il s'agit de la 3e médaille tunisienne lors de ces championnats du monde, après la médaille d'or de Yassine Gharbi décrochée plus tôt ce matin au 400 m (catégorie T54) et la médaille de bronze de Raoua Tlili au lancer de poids (catégorie F41), remportée samedi dernier.

