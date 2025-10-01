Tunisie: Coupure de l'eau potable, à El Mida, Menzel Temime , Kélibia et Hammam El Ghezaz jeudi

30 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE)- district Menzel Temime, a indiqué qu'une perturbation et une coupure dans la distribution de l'eau potable, auront lieu, jeudi 2 octobre 2025, à partir de 11h à El Mida, Menzel Temime , Kélibia et Hammam El Ghezaz.

Dans un communiqué publié mardi, la SONEDE a expliqué cette perturbation par les travaux de raccordement du canal d'adduction des eaux du Nord à la station de traitement des eaux à Lebna.

Il est attendu que la reprise de l'approvisionnement en eau potable aura lieu progressivement, vendredi 3 octobre 2025, à partir de 5h, après l'achèvement des travaux.

Lire l'article original sur La Presse.

