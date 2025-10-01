Tunisie: Le CAB renoue avec le succès contre la JSK - Réaction salutaire!

Les Cabistes ont montré qu'ils savaient se surpasser...

On est loin, très loin de la prestation fournie contre l'USM. Certes, elle reste toujours à améliorer mais le plus important était de se ressaisir après la défaite de mercredi dernier. Le CAB a donc gagné le match qu'il fallait gagner, car une deuxième défaite d'affilée l'aurait plongé dans une nouvelle crise.

Pourtant, ce n'était pas évident contre la JSK, un adversaire, lui-même décidé à effacer le revers subi à domicile lors de la dernière journée. Cette appréhension s'est confirmée d'entrée de jeu puisque ce sont les Aghlabides qui ont pris l'ascendant en harcelant la défense locale.

Il a fallu du temps aux Cabistes pour s'adapter à l'aire de jeu et trouver leurs repères comme l'a fait remarquer Zied Laâroussi, l'entraîneur adjoint à l'issue de la rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En effet, le CAB a eu d'énormes difficultés à sortir le ballon de sa zone d'une manière progressive, se contentant plutôt de «balancer» de longs centres en direction de Ahmed Amri et Mbaye, bien muselés par l'arrière-garde adverse dirigée par Yaâcoubi.

Des changements réussis

Inutile de dire que l'efficacité a fait défaut du côté bizertin tout au long de la première mi-temps! Devant une telle situation, le staff technique ne pouvait pas éviter des changements, de retour des vestiaires. C'est ainsi que Timi relaye Fellahi et ainsi le rythme s'accéléra en attaque grâce justement au remuant remplaçant.

Le CAB a frappé dans la foulée en inscrivant un joli but de la tête signé Ahmed Amri sur un centre à la perfection de Guessmi de la droite. Les Cabistes maîtrisent alors peu à peu le jeu en variant leurs actions et deviennent de plus en plus menaçants au fil du match.

Ils ont même failli ajouter un 2e but, mais Fonseca élève trop son tir sur une remise de la tête de Mbaye. Trois points qui font du bien au moral, à Chokri Béjaoui d'élever le niveau de son équipe dans les prochains matches.