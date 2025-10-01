Tunisie: La Maison de la culture Ibn Khaldoun - Une fermeture qui dure

Inauguré par le Chef de l'Etat Kaïs Saïed, le 25 avril 2025, après avoir « ordonné sa restauration et sa réhabilitation » en 2024, depuis, la maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun est restée fermée sans que le ministère de la Culture ne précise les raisons.

Haut lieu de la culture de la capitale et espace privilégié pour les artistes et les amateurs d'art, la Maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun, située en plein coeur du Centre-ville, a été rouverte officiellement par le chef de l'Etat Kaïs Saïed, le 25 avril 2025, après avoir « ordonné sa restauration et sa réhabilitation » en 2024. Or, depuis, l'établissement est resté fermé sans que le ministère de la Culture ne précise les raisons. Sans directeur, ni personnel, ni programme prévu pour la saison culturelle 2025/2026. Jusqu'à quand cela va durer ?

La restauration du bâtiment a été financée par la Fondation Biat, en partenariat avec le ministère de la Culture et s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation d'une série de projets initiés par le Président de la République, à l'instar de la piscine municipale du Belvédère, la place Mongi-Bali ou encore le Jardin de la place Barcelone. La restauration a tenu compte de l'identité architecturale du bâtiment historique construit aux alentours des années 20 du siècle dernier notamment les façades, la mosaïque au sol de l'entrée et les structures intérieures.

La rénovation a également concerné les équipements techniques, le circuit hydraulique et les installations électriques. Par ailleurs, des équipements audiovisuels de pointe ont été installés dans les différentes salles.

Pour rappel, la Maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun, inaugurée le 17 février 1993, n'est pas à sa première restauration. En 2016, le ministère de la Culture est intervenu durant deux années pour « restaurer et créer 48 espaces culturels dans les différentes régions du pays » : maisons de la culture, bibliothèques publiques, centres des arts dramatiques et scéniques et instituts de musique. D'ailleurs, actuellement, le ministère de la Culture a entrepris la rénovation de plusieurs lieux culturels à l'intérieur du pays.

Après la réouverture en 2018 de ce monument phare de la culture tunisienne, les clubs de théâtre, du cinéma et des arts plastiques ont été relancés pour le bonheur du grand public. Autrefois, des associations comme l'Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (Atpcc) ou encore l'Union des plasticiens tunisiens (UPT) avaient leurs locaux dans la Maison de la culture, mais elles ont été délogées après la restauration du lieu.

Les activités culturelles, qui ont fait les beaux jours de la maison de la culture Ibn Khaldoun et attiré un public averti et contribué à la dynamisation de la scène culturelles, tels « Les jeudis des poètes », « La nuit des stars », « Le festival de la poésie populaire », « Les projections et débats de films lors des Journées cinématographiques de Carthage » et « Les débats au mois de Ramadan autour des dramatiques tunisiennes », ont progressivement disparu.

Dorénavant, qu'en sera-t-il de la programmation de la Maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun ? Y aura-t-il reprise des séances de projections cinématographiques ? Les clubs poursuivront-ils leurs activités et les débats qui animaient l'espace vont-ils être réintégrés ? Ou bien l'établissement changera-t-il de vocation pour devenir par exemple un musée ? Aucune information ne filtre à ce sujet.