Tunisie: A l'honneur au festival Lumière - Lyon - Tarik Saleh, le thriller sous tension

Le cinéaste suédois d'origine égyptienne, Tarik Saleh, sera à l'honneur au festival Lumière à travers sa « Trilogie du Caire ».

Reconnu pour son engagement politique, sa mise en scène nerveuse et inspirée mais aussi pour ses répliques cinglantes et son humour corrosif, Tarik Saleh a su s'imposer à travers ses thrillers politiques haletants. Il a remporté, à ce titre, le prix du scénario à Cannes en 2022 pour son long-métrage intitulé « La Conspiration du Caire ».

Il s'agit du deuxième volet de sa trilogie du Caire (à ne pas confondre avec l'oeuvre littéraire de Najib Mahfoudh), constituée de «Le Caire confidentiel» sorti en salles en 2017 et des « Aigles de la République » que le public pourra découvrir le 12 novembre prochain.

Un cinéma entre réalité brûlante et fiction tendue

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ancien graffeur et journaliste, Tarik Saleh infuse à ses films une tension documentaire saisissante. S'inspirant d'affaires réelles et de contextes politiques explosifs, il met en scène des personnages ambigus, souvent pris au piège de systèmes corrompus. Sa caméra suit de près les visages, capte la violence des silences, filme la ville comme un personnage à part entière.

Entre polar nerveux et fresque sociale, son style évoque autant le cinéma de Costa-Gavras que celui de Paul Greengrass, maître du réalisme tendu (« Bloody Sunday »), avec sa caméra à l'épaule, son rythme haletant et sa volonté de coller au plus près de la vérité politique.

Une rétrospective événement au festival Lumière

Le festival Lumière, qui se tiendra du 11 au 19 octobre prochain à Lyon et lors duquel le cinéaste hollywoodien Michael Mann (« Heat », « Ali »...) recevra le prestigieux prix Lumière, offrira au public cinéphile une véritable plongée dans la filmographie concise mais ô combien foisonnante de Tarik Saleh.

Le cinéaste animera une très attendue master class mercredi 15 octobre à 15h00 au cinéma Pathé Bellecour. Ce moment promet d'éclairer les dessous de ses choix esthétiques, scénaristiques, mais aussi idéologiques, tant son oeuvre est traversée par les tensions du monde contemporain.