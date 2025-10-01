Tunisie: Nabeul - Effondrement partiel de la façade de la municipalité

Une partie de la façade avant du siège de la municipalité de Nabeul s'est effondrée récemment, sans faire de blessés, selon les déclarations de Fayez Riahi, membre du conseil municipal local.

Dans une déclaration accordée à la radio Mosaïque FM, Riahi a précisé que le sinistre serait lié à la vétusté du bâtiment et au manque d'entretien régulier, malgré de nombreux signalements antérieurs.

Il a vivement critiqué ce qu'il qualifie de laxisme des autorités locales, accusées d'avoir ignoré les alertes concernant l'état de dégradation avancée de ce bâtiment historique, classé parmi les monuments protégés par l'Institut National du Patrimoine (INP). Il pointe également la contradiction des responsables qui, tout en invoquant la nécessité de l'autorisation de l'INP pour toute intervention, ont procédé récemment à l'enlèvement de débris menaçants sans autorisation officielle préalable.

Le bâtiment est toujours en exploitation, abritant notamment les services de l'état civil et de légalisation des signatures, exposant ainsi aussi bien les citoyens que les agents municipaux à un risque réel.

Fayez Riahi appelle à un recensement urgent des édifices publics en péril dans la ville, avant qu'un incident plus grave ne survienne.