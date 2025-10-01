Tunisie: Tozeur - Un projet innovant pour soutenir les jeunes et renforcer la résilience locale

À Tozeur, où le chômage des jeunes atteint des niveaux préoccupants, une nouvelle lueur d'espoir émerge : un projet inédit, soutenu par l'Union européenne, place la jeunesse au coeur du développement local. Plus qu'un programme d'accompagnement, il s'agit d'une véritable passerelle entre les idées et la réalisation, destinée à transformer la créativité des jeunes en projets concrets capables de redonner souffle et résilience à toute une communauté.

Le centre de Tozeur a récemment abrité une journée de présentation du projet « Réseau des initiatives sociales pour la résilience locale », une initiative ambitieuse destinée aux jeunes de moins de 35 ans.

Dans une région où le chômage des jeunes atteint des niveaux préoccupants, ce projet se veut une bouffée d'espoir et un levier concret pour encourager l'esprit d'entreprise et l'innovation sociale.

Porté par l'association « Basikat » avec le soutien de l'Union européenne et en partenariat avec l'Association « Nouhoudh pour Nissa el DJerid », le programme entend accompagner et former 15 jeunes porteurs d'idées dans divers domaines.

L'objectif est de leur donner les outils nécessaires pour transformer leurs idées en projets viables, en mettant l'accent sur la conception de leurs plans d'affaires et la préparation à la recherche de financements.

L'initiative ne se limite pas à un simple accompagnement technique : elle constitue un véritable parcours de formation et de mentorat, visant à préparer ces jeunes à affronter les réalités du marché et à renforcer leur autonomie.

Chaque bénéficiaire suivra un accompagnement personnalisé, depuis la formulation de son idée jusqu'à l'élaboration complète du projet et sa présentation devant de potentiels bailleurs de fonds.

En créant un espace où les jeunes peuvent rêver, planifier et concrétiser leurs aspirations, ce projet contribue à dynamiser le tissu économique et social local. Il s'inscrit dans une démarche citoyenne qui place la jeunesse au coeur du développement, en faisant d'elle un acteur central de la résilience et du renouveau de la région.

Dans une ville où de nombreux jeunes se sentent marginalisés face au manque de perspectives, ce projet se présente comme une bouée de sauvetage et un moteur de confiance. Il redonne à la jeunesse une place centrale dans le développement local, en la considérant comme une richesse à mobiliser plutôt qu'un fardeau social.

À travers cette dynamique, Tozeur aspire à transformer son tissu social et économique en s'appuyant sur sa ressource la plus précieuse : l'énergie, la créativité et l'ambition de sa jeunesse.