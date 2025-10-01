Congo-Kinshasa: Joseph Kabila condamné à mort par Contumace

L'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila (2001-2019), a été condamné à la peine de mort par contumace ce mardi 30 septembre 2025. La Haute Cour militaire de Kinshasa a reconnu l'ancien chef d'État coupable de charges très lourdes, notamment de « crimes de guerre » et de « trahison ». Le verdict a été prononcé en son absence et marque un événement majeur dans l'histoire politique et judiciaire du pays.

La Haute Cour militaire de Kinshasa a prononcé le verdict par contumace, l'ancien chef d'État étant absent lors de la lecture. Joseph Kabila a été reconnu coupable de plusieurs charges extrêmement graves, notamment de « crimes de guerre » et de « trahison ».

Pour l'accusation, Joseph Kabila, 54 ans, était l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo (AFC), branche politique du M23. La peine de mort avait été requise. L'ancien président a été reconnu coupable de complicité avec le groupe armé antigouvernemental soutenu par le Rwanda.

Pendant près de quatre heures, les juges de la Haute Cour militaire ont motivé leur décision. Ils sont longuement revenus sur toutes les étapes de cette instruction, la levée des immunités devant le Senat pour Joseph Kabila, mais aussi les réquisitoires du ministère public et les plaidoiries des parties civiles.

Le verdict était initialement prévu le 12 septembre mais avait été reporté, les parties civiles ayant demandé la reprise de l'instruction. Elles promettaient de nouveaux éléments, notamment des témoins qui devaient démontrer les liens financiers présumés entre l'ancien président et l'AFC/M23.

Mais, à la dernière audience, les témoins ne se sont finalement pas présentés. Et le dossier reposait donc sur les éléments déjà présentés par l'accusation. À savoir des prises de parole de Joseph Kabila et de ses proches, ainsi que le présumé témoignage d'un homme présenté comme proche du chef de l'AFC/M23.

L'est de la RDC, région située à la frontière du Rwanda et riche en ressources naturelles, notamment en minerais, est déchirée par les conflits depuis 30 ans. Les violences se sont intensifiées début 2025. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, et les troupes rwandaises se sont emparés des grandes villes de Goma en janvier, puis de Bukavu en février.

Cette décision historique marque un tournant majeur dans l'histoire politique et judiciaire du pays. Des détails supplémentaires sur les motivations exactes de la Cour et les implications de cette condamnation sont attendus dans les heures qui viennent.