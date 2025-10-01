Nigeria: La mort à Abuja d'une jeune présentatrice de télévision choque le pays

1 Octobre 2025
Radio France Internationale

Au Nigeria, la mort d'une jeune présentatrice de télévision, suite au cambriolage de sa résidence, à Abuja, provoque une vague d'émotion dans le pays.

La journaliste et avocate Somtochukwu Christelle Maduagwu est décédée le lundi 29 septembre au matin, à l'âge de 29 ans, après s'être grièvement blessée en sautant par la fenêtre de son immeuble pour tenter d'échapper à des cambrioleurs armés qui s'étaient introduits dans sa propriété.

Drame

Le visage angélique de celle que l'on surnommait « Sommie » tranche avec les circonstances dramatiques de son décès. Son employeur, la chaîne d'information en continu Arise News, a indiqué que la jeune présentatrice a pris peur en entendant que quatorze individus armés étaient entrés dans sa résidence du quartier résidentiel de Katampe, situé dans la capitale fédérale, Abuja.

Terrifiée, Somtochukwu Maduagwu a sauté par la fenêtre de son immeuble pour tenter de s'enfuir. Grièvement blessée, elle a ensuite été transportée à l'hôpital, où sa mort a été constatée autour de 4h30 du matin ce lundi. Cependant, certains de ses collègues affirment que le personnel de santé a tardé à la prendre en charge, car elle ne portait pas ses documents d'identité sur elle. « Sommie » serait morte sur place, faute de soins.

Enquête

La nouvelle de la mort de cette avocate et journaliste accomplie, a déclenché une vague de réactions atterrées au Nigeria, et ravivé le débat sur l'insécurité galopante dans la capitale fédérale. Le président Bola Tinubu a présenté ses condoléances à sa famille et au monde des médias, promettant une enquête pour éclaircir les circonstances de son décès.

