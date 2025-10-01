Dakar — La transformation digitale menée par l'UEMOA, marquée par l'adoption d'un cadre réglementaire spécifique, a permis de faire passer de 260 millions à 11 milliards de francs CFA le volume des transactions en monnaie électronique entre 2014 et 2024, a déclaré, mardi, à Dakar, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Kassi Brou.

La transformation digitale et l'adoption d'un cadre réglementaire y afférent au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine "se sont notamment traduites par un accroissement significatif du volume des transactions en monnaie électronique au sein de l'[UEMOA], qui est passé de 260 millions à 11 milliards entre 2014 et 2024", a-t-il dit.

Jean-Claude Kassi Brou participait au lancement officiel de la plateforme interopérable du système de paiement instantané de la BCEAO.

Il affirme que, grâce à cette innovation, "le nombre de comptes de monnaie électronique est passé de 18 millions à près de 248 millions, durant la même période".

"La forte progression des paiements numériques a été un puissant vecteur de l'inclusion financière qui s'est fortement améliorée pour s'établir à ce jour à près de 74 %, contre moins de 15 % il y a une vingtaine d'années", a indiqué le gouverneur de la BCEAO.

Malgré ces avancées jugées remarquables, "il est apparu nécessaire de renforcer et d'améliorer l'accès des populations aux paiements ou services numériques en favorisant l'intégration de l'interopérabilité au sein de notre écosystème financier", a-t-il poursuivi.