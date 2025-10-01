Dakar — L'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) espère réunir plus de 10 000 milliards de francs CFA en termes d'engagements et promesses d'investissements lors de la deuxième édition du forum "Invest in Sénégal" (FII) prévue les 7 et 8 octobre 2025 à Diamniadio (ouest).

"Nous espérons dépasser la barre des 10 000 milliards de francs CFA en termes d'intentions d'investissements", a dit Habibatou Emmanuelle Thiam, la directrice de la promotion des investissements à l'APIX.

S'exprimant lors d'un point de presse consacré aux préparatifs du forum, elle a rappelé que les engagements faits par les investisseurs lors de la première édition du FII s'élevaient à quelque 6 300 milliards de francs CFA.

"Nous espérons que des accords seront noués [lors du forum 'Invest in Sénégal' pour la réalisation de nos ambitions", a-t-elle ajouté.

Même si de nombreux investisseurs de premier plan viendront de l'étranger, l'APIX s'attend à ce que ceux du Sénégal prennent la première place en raison des facilités qui leur sont accordées avec les dernières réformes du pays, dont la toute récente révision du Code des investissements, selon Mme Thiam.

Mame Awa Diouf, chargée de projet à l'APIX, présente aux journalistes le programme du FII 2025.

"La contribution du secteur privé national sera majoritaire. C'est ce que nous souhaitons. Avec les réformes, il devrait être possible pour le secteur privé sénégalais d'investir davantage", a-t-elle dit.

"Néanmoins, les investissements directs étrangers (IDE) sont importants pour le développement de tous les pays. Aujourd'hui, les premiers pays émetteurs d'IDE sont aussi les premiers récepteurs d'IDE", a souligné Habibatou Emmanuelle Thiam.

En parlant des investissements étrangers et des investissements du secteur privé sénégalais, Mme Thiam tient à signaler que "l'un ne va pas sans l'autre".

"Conscientes de cela, a-t-elle poursuivi, les autorités nous demandent de tout faire pour augmenter et renforcer les partenariats entre les investisseurs étrangers et les investisseurs sénégalais".

L'APIX a eu du mal à évaluer les investissements réalisés à la suite de la première édition du FII, en 2023, parce que certains investisseurs ont réalisé leurs promesses en signant des contrats avec des partenaires sénégalais sans passer par l'agence de promotion des investissements, a laissé entendre Habibatou Emmanuelle Thiam.

L'Arabie Saoudite, l"'invité d'honneur" du FII 2025

"Ils sont libres de le faire", a-t-elle reconnu, assurant qu'un "dispositif" chargé du suivi des engagements pris lors du prochain forum "Invest in Sénégal" sera mis en place avec le soutien d'un cabinet privé et de la Banque mondiale.

L'Arabie Saoudite est l"'invité d'honneur" du FII 2025. La capacité de ce pays à faire des IDE, son poids dans l'économie mondiale et son amitié de longue date avec le Sénégal justifient le choix de ce pays, selon Mme Thiam.

"Connecter les opportunités, bâtir l'avenir" est le thème du forum "Invest in Sénégal" 2025, dont le programme comprend des tables rondes, des panels, des "expositions institutionnelle, artisanale et culinaire".

Un tournoi de golf auquel prendront part 40 joueurs aura lieu le 9 octobre en guise de clôture du FII 2025, une rencontre économique au cours de laquelle se tiendront des "side events", dont l'un sera consacré au Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal.