Dakar — Le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a invité le Trésor public de chacun des pays membres de l'UEMOA, mardi, à Dakar, à intégrer la plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI) de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) dans leurs opérations, pour une meilleure collecte des recettes publiques.

L'interopérabilité des services financiers numériques des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, "devrait permettre d'améliorer et d'optimiser sensiblement la collecte des recettes publiques", a dit M. Diba lors du lancement officiel de la PI-SPI de la BCEAO.

Aussi a-t-il invité le Trésor public de chacun des pays membres de l'UEMOA à intégrer la nouvelle plateforme dans sa chaîne d'ordonnancement et de décaissement.

Cheikh Diba dit avoir demandé aux services du ministère sénégalais des Finances et du Budget de prendre les dispositions nécessaires pour "l'intégration effective" du Trésor public à la PI-SPI.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De même invite-t-il les Sénégalais et les citoyens des autres pays membres de l'UEMOA à s'approprier ce nouvel outil.

"Il nous faut aussi former, sensibiliser et accompagner les usagers, pour qu'ils s'approprient pleinement les nouveaux outils mis à leur disposition", a-t-il poursuivi.

Cheikh Diba pense que "l'interopérabilité n'est pas seulement une évolution technologique", mais aussi "une réponse concrète aux [...] lenteurs" auxquelles le Trésor public peut être confronté.

"C'est aussi un levier puissant pour accélérer la bancarisation, renforcer la confiance dans les paiements numériques et soutenir la compétitivité de nos économies", a-t-il ajouté.

"Un canal interopérable simple et sécurisé"

M. Diba considère que le PI-SPI, en rendant possible l'interopérabilité des services financiers numériques des pays membres de l'UEMOA, "devrait permettre d'améliorer et d'optimiser sensiblement la collecte des recettes publiques".

"Le paiement des impôts, taxes, redevances et droits sera plus simple, plus rapide et moins coûteux pour les contribuables", grâce à la nouvelle plateforme, a-t-il assuré.

"Les opérations numériques vont contribuer à accroître la célérité, la traçabilité et la transparence des opérations publiques", a ajouté M. Diba.

De même fait-il observer que cela va contribuer à minimiser "les risques de fraude et d'évasion fiscale", à renforcer la confiance entre les États, les opérateurs économiques et les partenaires financiers.

"Grâce à la PI-SPI, l'ensemble des paiements et encaissements, y compris les petits montants, sera recentré et tracé de bout en bout, avec un impact direct sur le compte de règlement du Trésor public", a souligné Cheikh Diba.

"Ce recentrage réduira le fractionnement du flux, renforcera la traçabilité, accélérera les délais et offrira une vue globale en temps réel des positions et des mouvements", a-t-il promis.

De cette manière, a dit le ministre sénégalais, "le paiement des salaires et des aides sociales, ainsi que le recouvrement des impôts et des taxes pourront transiter par un canal interopérable simple et sécurisé".

Il affirme que ce fonctionnement se fera "en parfaite harmonie avec l'architecture existante, sans multiplier les comptes ni diluer la responsabilité comptable..."

Cheikh Diba assure que les soldes dormants seront "réduits, la trésorerie mieux pilotée et la discipline d'unité de caisse consolidée".