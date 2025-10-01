Sénégal: La BCEAO se dote d'une plateforme de paiement instantané

Dakar — La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a inauguré, mardi, à Dakar, sa plateforme interopérable de système de paiement instantané (PI-SPI), un outil permettant aux banques, aux émetteurs de monnaie électronique, aux institutions de microfinance et aux établissements de paiement de l'UEMOA d'envoyer et de recevoir des fonds de manière instantanée.

"Le lancement, ce jour, de la plateforme interopérable de système de paiement instantané est l'aboutissement d'une vision commune", a expliqué le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, lors de l'inauguration de la PI-SPI.

Cette innovation "témoigne de la volonté de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de moderniser les circuits de paiement des pays de l'Union, mais également de la capacité de notre écosystème à [poursuivre] un objectif stratégique commun", a ajouté M. Diba en présidant la cérémonie d'inauguration de la plateforme, au nom du Conseil des ministres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

"L'interopérabilité sera un puissant vecteur de développement des paiements numériques, d'inclusion financière et d'intégration économique régionale", a-t-il assuré.

Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a pris part à l'inauguration de la plateforme interopérable de système de paiement instantané de la BCEAO.

En donnant à tous les acteurs économiques la capacité d'interagir, la PI-SPI va "renforcer l'essor des instruments de paiement digitaux et favoriser l'accès des populations aux services financiers", a ajouté Cheikh Diba.

Selon lui, la nouvelle plateforme offre aux institutions financières la possibilité d'élargir leur "base clientèle", de réduire leurs charges d'exploitation, celles liées à la gestion du cash notamment, en plus de "grandes opportunités d'innovation".

En parlant des atouts de la PI-SPI, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, explique que "chacun peut [l'utiliser pour] envoyer ou recevoir des fonds à tout moment, sans se soucier de la banque, de l'institution de microfinance, de l'émetteur de monnaie électronique ou du pays du bénéficiaire".

"La gratuité des transactions initiées par les particuliers, combinée à la garantie d'un dénouement instantané, représentera pour de nombreuses personnes et familles un progrès significatif, car elle va améliorer [...] leur quotidien", a-t-il assuré.

"Pour les commerçants et les artisans, la PI-SPI transforme la relation de paiement [...] Le code QR standardisé permet d'encaisser les paiements de tous les clients", a signalé Jean-Claude Kassi Brou.

La plateforme a l'avantage de rationaliser les charges opérationnelles, d'élargir l'offre de services financiers, de massifier la clientèle, de créer de nouvelles opportunités pour les banques et les institutions de microfinance, les établissements de paiement et de monnaie électronique, selon le gouverneur de la BCEAO.

Le nouvel outil offre aux fintechs et aux startups une interface standardisée, ce qui leur permettra de "concevoir des services à valeur ajoutée, sans besoin de recourir à des accords bilatéraux multiples", a-t-il ajouté.

Le président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA, Guy-Martial Awona, a salué cette innovation.

Il pense que "c'est un levier puissant pour accélérer la bancarisation, renforcer la confiance dans les paiements numériques et soutenir la compétitivité de nos économies".