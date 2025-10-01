Sénégal: Éliminatoires Mondial - Pape Thiaw va dévoiler sa liste pour les deux derniers matchs, jeudi

30 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur national, Pape Thiaw, va rendre publique jeudi une liste de joueurs retenus pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a-t-on appris auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les deux dernières rencontres de l'équipe nationale de football du Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, vont se tenir le 10 octobre à Djouba, contre le Soudan du Sud, et le 14 du même mois à Dakar, contre la Mauritanie.

Les Lions ont fait un pas important vers la qualification en Coupe du monde dans le groupe B, après leur victoire renversante (3-2) face à la République démocratique du Congo à Kinshasa, lors de la huitième journée des éliminatoires.

Cette victoire a propulsé le Sénégal en tête du Groupe B, avec 18 points, soit deux de plus contre l'équipe congolaise.

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est prévue du 11 au 19 juillet.

