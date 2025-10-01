Tunisie: BCT - L'encours des crédits aux particuliers atteint 29,7 milliards de dinars à fin juin

L'encours global des crédits bancaires non professionnels (crédits aux particuliers) a enregistré une légère hausse de 168 millions de dinars au premier semestre 2025, atteignant 29,702 milliards de dinars (MD) à fin juin, contre 29,533 MD à fin décembre 2024. Cette progression de 0,57 % s'inscrit dans un contexte de taux d'intérêt bancaires maintenus à des niveaux élevés, selon les données de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

La répartition par type de crédit met en évidence des dynamiques contrastées. Les crédits destinés à l'amélioration de l'habitat ont enregistré une nette progression, passant de 10,952 MD à 11,183 MD, soit une hausse de 231 millions de dinars. En revanche, les crédits pour l'acquisition de logements ont reculé à 12,949 MD, contre 13,127 MD fin 2024, marquant une baisse de 178 millions de dinars. Il est par ailleurs constaté que les ménages détournent de plus en plus les crédits d'amélioration de l'habitat vers des usages liés à la consommation.

Dans le même temps, l'encours des crédits à la consommation a enregistré une faible croissance, passant de 5,029 MD à 5,137 MD, soit une augmentation de 108 millions de dinars. Les crédits destinés à l'acquisition de véhicules ont légèrement progressé à 417,8 millions de dinars, contre 409,5 millions à fin 2024. En revanche, les prêts universitaires ont légèrement reculé, atteignant 14,3 millions de dinars.

Selon plusieurs experts financiers, la faible progression du crédit aux particuliers s'explique principalement par le maintien de taux d'intérêt élevés, qui alourdissent le coût de l'endettement pour les ménages. Cette situation découle du taux directeur élevé appliqué par la BCT, actuellement fixé à 7,5 %, dans le but de contenir l'inflation. La Banque Centrale avait toutefois assoupli sa politique monétaire le 26 mars 2025, en réduisant son taux directeur de 50 points de base, le ramenant de 8 % à 7,5 %.

