Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Filtisac Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance pour la seconde journée consécutive

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 30 septembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Filtisac Côte d'Ivoire a réalisé pour la seconde journée consécutive la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,46%.

Le cours de cette valeur est passé de 2 245 FCFA la veille à 2 520 FCFA ce 30 septembre 2025, soit une augmentation de 275 FCFA. Au premier trimestre 2025, la société Filtisac avait réalisé un résultat d'exploitation déficitaire de 78 millions de FCFA contre un résultat d'exploitation excédentaire de 204 millions de FCFA au premier trimestre 2024. La direction de l'entreprise justifie cette contreperformance par le recul de la marge brute, affectée par la baisse de la production de cacao. Durant la même période, le résultat courant avant impôt était dans la même mouvance avec une réalisation de -144 millions de FCFA contre +25 millions de FCFA. Toutefois, le chiffre d'affaires net hors taxes affichait une progression de 7% à 5,745 milliards de FCFA. La société Filtisac n'a pas encore rendu public son rapport d'activité au titre du premier semestre 2025.

La société a payé ce mardi 30 septembre 2025, un dividende brut par action de 1320 FCFA auquel il a été prélevé un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 1 161,6 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 1 188 FCFA. A cette même date, la société Filtisac a aussi payé un dividende brut exceptionnel de 680,67 FCFA auquel il a été prélevé un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 17% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 564,95 FCFA et 15% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 578,56 FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 2 520 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,41% à 2 680 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,20% à 1 415 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 2,61% à 2 360 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,50% à 11 500 FCFA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Loterie Nationale du Bénin (moins 7,45% à 3 725 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 6,26% à 7 410 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,92% à 1 165 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 2,04% à 2 400 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,78% à 1 105 FCFA).

La valeur totale des transactions est encore remontée d'un cran, s'établissant à 1,481 milliard FCFA contre 1,357 milliard FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a augmenté de 11,23 milliards, passant de 12 471,876 milliards FCFA la veille à 12 483,106 milliards FCFA ce mardi 30 septembre 2025.

Celle du marché des obligations est, par contre, en baisse de 16,75 milliards, se situant à 10 964,830 milliards FCFA contre 10 981,580 milliards FCFA la veille.

Les trois indices de la bourse ont renoué avec la hausse après deux journées de baisse. L'indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,26% à 136,55 points contre 136,19 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a progressé 0,09% à 323,77 points contre 323,48 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre une légère hausse de 0,07% à 160,28 points contre 160,17 points la veille.