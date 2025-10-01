Cote d'Ivoire: 30 septembre 1963 - Abidjan consacre son « Jour de Loyauté » à Félix Houphouët-Boigny

Le 30 septembre 1963 reste gravé dans la mémoire nationale comme l'une des plus grandes démonstrations de fidélité populaire de l'histoire ivoirienne. Ce jour-là, Abidjan, alors modeste capitale de 250 000 habitants, a accueilli plus d'un million de personnes venues réaffirmer leur attachement au Président Félix Houphouët-Boigny.

Un contexte politique tendu

Dès les premières heures de la journée, deux immenses parades ont traversé la capitale, rassemblant toutes les couches de la population : travailleurs, étudiants, paysans, commerçants, fonctionnaires, jeunes et vieux. Dans une ambiance de ferveur inégalée, ces cortèges se sont dirigés vers le stade Félix Houphouët-Boigny, haut lieu de la mémoire nationale qui avait abrité, trois ans plus tôt, les Jeux de l'Amitié de 1960.

Ce grand rassemblement, baptisé « Jour de Loyauté », avait été initié par le PDCI-RDA pour exprimer un soutien massif et indéfectible au Père de la Nation.

Quelques mois plus tôt, la Côte d'Ivoire avait traversé une zone de turbulence : un complot visant à renverser le Président avait été découvert. Plusieurs personnalités, dont d'anciens ministres, furent accusées d'en être complices. En voyage en Europe, Houphouët-Boigny avait dû regagner Abidjan en urgence pour faire face à cette menace.

Dans ce climat de crispation politique, le « Jour de Loyauté » prit une dimension stratégique. Au-delà de l'enthousiasme populaire, il s'agissait d'une mise en scène politique destinée à neutraliser l'opposition et à affermir la légitimité du chef de l'État.

La force d'un symbole

Cette mobilisation gigantesque illustra la capacité du régime à fédérer la nation autour de Houphouët-Boigny, présenté comme garant de la stabilité, de l'unité et de la paix. Elle contribua à renforcer le mythe houphouétiste, en consolidant l'image d'un leader à la fois « Apôtre de la Paix » et figure tutélaire de l'indépendance.

Au-delà de l'événement, ce moment marqua une étape décisive dans la construction d'un imaginaire politique où la loyauté au Président se confondait avec la fidélité à la nation.

Plus de soixante ans après, le 30 septembre 1963 demeure un repère historique. Ce jour-là, Abidjan devint la capitale de la fidélité et de la loyauté, offrant au monde l'image d'un peuple uni derrière son leader. Pour les générations actuelles, il reste un symbole de cohésion nationale et de la force du lien entre Félix Houphouët-Boigny et son peuple.

Source: Fondation Félix Houphouët-Boigny et son peuple.