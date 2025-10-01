Cote d'Ivoire: Coopération Türkiye/RCI - Une quinzaine d'entreprises turques en mission de prospection à Abidjan

La capitale économique ivoirienne accueille, depuis mardi 30 septembre 2025, une délégation d'une quinzaine de chefs d'entreprises turques spécialisées dans la construction et les matériaux de construction. Organisée dans un réceptif hôtelier du Plateau, cette rencontre B to B, qui prendra fin ce mercredi 1er octobre, vise à renforcer les liens commerciaux entre la Türkiye et la Côte d'Ivoire. Cette mission de prospection a été rendue possible grâce au ministère turc du Commerce, en partenariat avec l'Association des exportateurs d'Anatolie orientale.

Les entreprises présentes - issues de diverses régions d'Anatolie - sont reconnues pour leur expertise et leur réputation, selon l'ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim. " Tous les chefs d'entreprises présents à Abidjan sont des industriels de renom, porteurs d'un savoir-faire et d'une expertise que la Côte d'Ivoire connaît et apprécie déjà ", a expliqué la cheffe de la mission diplomatique turque en Côte d'Ivoire. Et d'ajouter: "Notre ambition est d'accroître la présence des investisseurs turcs en Côte d'Ivoire, de développer des partenariats gagnant-gagnant et de créer des opportunités pour les PME locales », a affirmé l'ambassadrice". La diplomate a également rappelé que ces rencontres, organisées deux fois par an, s'inscrivent dans une stratégie de consolidation des relations économiques bilatérales.

Côté ivoirien, l'intérêt est manifeste : entre 150 et 200 entreprises locales ont pris part à ces échanges. Pour Boblai Isabelle, directrice de D&Z Consulting, structure organisatrice de l'événement, " cet engouement illustre la volonté du secteur privé ivoirien de s'ouvrir davantage au savoir-faire turc et de bâtir des partenariats solides ".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les entreprises turques présentes couvrent un large éventail de produits : systèmes d'isolation, portes, poignées, céramiques, carreaux, peintures, solutions d'électrification, et bien d'autres matériaux essentiels à la construction moderne. " Nos sociétés offrent des solutions allant des fondations aux finitions ", a précisé Ethem Tanriver, président du conseil d'administration de l'Association des exportateurs d'Anatolie orientale.

Teoman Kurt, responsable du commerce international chez Amiral, entreprise spécialisée dans la construction et dans le revêtement de façades, s'est quant à lui dit confiant dans l'établissement de " partenariats durables " avec les opérateurs ivoiriens.

Au-delà de la Côte d'Ivoire, la Turquie est solidement implantée en Afrique de l'Ouest depuis plus d'une décennie, notamment à travers de grands projets d'infrastructures.

La rencontre d'Abidjan précède un autre rendez-vous majeur : le Forum économique Turquie-Afrique, qui se tiendra du 14 au 17 octobre 2025 à Istanbul. Ce grand rassemblement accueillera ministres, investisseurs et entrepreneurs de tout le continent. Ankara espère y voir une forte délégation ivoirienne.