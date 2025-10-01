Cote d'Ivoire: Clôture de la 'Tribune du jeune militant' - L'UJ-Rhdp Abobo-N'dotré mobilisée pour la victoire d'Alassane Ouattara

La cérémonie de clôture de la "Tribune du Jeune Militant" (TJM) s'est tenue le 28 septembre 2025, dans une ambiance vibrante et engagée, rassemblant les forces vives du département politique d'Abobo-N'dotré. Ce, autour d'une vision claire : la victoire éclatante du Président Alassane Ouattara dès le premier tour de la Présidentielle du 25 octobre prochain.

L'évènement organisé par l'Union des jeunes du Rhdp (Uj-Rhdp) d'Abobo-N'dotré, a tenu toutes ses promesses. Portée par l'enthousiasme d'une jeunesse militante déterminée et la présence de hauts responsables du parti présidentiel, la rencontre a été un moment de bilan, de reconnaissance et de projection stratégique.

Un bilan positif et des perspectives ambitieuses

Dans son discours, Sekongo Lagniguy Souleymane, président de l'Uj-Rhdp Abobo-N'dotré, a présenté le bilan des différentes sessions de la TJM. Il a salué l'implication constante des jeunes et la qualité des échanges. Ce cadre de formation politique et d'expression aura permis de renforcer les capacités militantes et de forger une conscience politique renouvelée au sein de la jeunesse locale, selon lui.

Au-delà du bilan, la cérémonie a surtout servi de tremplin pour la mobilisation à venir. Dans une ferveur assumée, les jeunes ont réaffirmé leur engagement à " mouiller le maillot " pour garantir une victoire éclatante du Président Alassane Ouattara dès le premier tour du scrutin.

Hommages, distinctions et reconnaissance du leadership

La remise de distinctions honorifiques a constitué un moment fort de la cérémonie. Les meilleurs participants aux sessions de la TJM ont été récompensés pour leur assiduité et leur engagement. Les aînés et encadreurs ont également été salués pour leur accompagnement sans faille.

Le clou de la cérémonie a été l'hommage rendu au député Yéo Brahima, élevé au rang symbolique de « Porte-flambeau de la jeunesse militante ». Une distinction qui vient reconnaître son leadership éclairé et ses actions décisives en faveur de la jeunesse d'Abobo-N'dotré à en croire Sekongo Lagniguy Souleymane.

La cérémonie s'est conclue par un message de Sekongo Lagniguy Souleymane adressé aux jeunes militants et militantes : un appel à maintenir la dynamique, à continuer de se former et à s'investir avec discipline et conviction.