Maroc: Une délégation marocaine prend part à Strasbourg à la session d'automne de l'APCE

Une importante délégation parlementaire marocaine prend part aux travaux de la session automnale de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), qui se sont ouverts lundi à Strasbourg.

Le Royaume est représenté par une dizaine de parlementaires issus des Chambres des représentants et des conseillers, qui devront prendre part aux travaux des différentes commissions thématiques.

Le Maroc prend part aux sessions de l'APCE en sa qualité de partenaire pour la démocratie au Conseil de l'Europe, un statut dont il jouit depuis 2011.

Les travaux de cette session, la quatrième et dernière au titre de l'exercice 2025, sont axés sur plusieurs questions d'actualité, notamment le rôle des partis politiques dans la préservation et la consolidation des valeurs démocratiques, les mouvements de la jeunesse pour la démocratie et les défis auxquels sont confrontés les journalistes.

L'ordre du jour comprend également des débats sur "L'intelligence artificielle et la migration", "Le droit au logement" et "La promotion de la couverture santé universelle".

Cette session sera marquée par l'élection d'un nouveau secrétaire général de l'APCE et la remise du prix des droits de l'Homme Václav Havel 2025.

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe tient chaque année quatre sessions plénières ordinaires, qui se déroulent au Palais de l'Europe à Strasbourg.

Ces sessions rassemblent les parlementaires des 46 Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi que des représentants de pays observateurs et autres partenaires du Conseil de l'Europe pour la démocratie, dont le Royaume du Maroc.