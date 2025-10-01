Afrique: Yassine Guenichi offre l'argent à la Tunisie et signe un record d'Afrique au lancer du poids

1 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le champion tunisien Yassine Guenichi a offert, ce mercredi matin, une nouvelle médaille à la Tunisie lors des Championnats du monde d'athlétisme handisport. Il a décroché l'argent en finale du lancer du poids (catégorie F36) grâce à un jet mesuré à 16,93 m, établissant ainsi un nouveau record d'Afrique.

La Fédération tunisienne des sports pour handicapés a annoncé ce résultat sur sa page officielle Facebook, saluant la performance de Guenichi et soulignant l'importance de cet exploit qui honore le sport paralympique national.

Guinichi a terminé à quelques centimètres seulement du Russe Vladimir Sviridov, sacré champion du monde avec un lancer à 17,01 m, après un duel très serré jusqu'à l'avant-dernier essai.

Ce nouveau sacre confirme la détermination des athlètes tunisiens à hisser haut le drapeau national dans les plus grandes compétitions internationales.

