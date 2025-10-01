Sénégal: AEYA - neuf milliards de francs CFA pour l'autonomisation des jeunes

SENEGAL-UE-ECONOMIE

Dakar, 30 sept (APS) - L'Union européenne (UE), en partenariat avec Expertise France et l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), a lancé, officiellement, mardi, à Dakar l'Africa-Europe Youth Academy (AEYA), un programme doté d'un budget de 15 millions d'euros, soit 9 milliards de francs Cfa, sur quatre ans destiné à renforcer le leadership des jeunes Africains âgés de 18 à 30 ans.

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de la ministre de la jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

Le programme couvre 20 pays d'Afrique subsaharienne et vise à promouvoir la participation des jeunes, avec une parité de 50 % de femmes et une attention particulière aux personnes issues de situations de vulnérabilité (25%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présidant le lancement officiel du programme Africa-Europe Youth Academy (AEYA), la ministre l'a qualifié "d'étape déterminante" pour l'autonomisation de la jeunesse africaine.

"Ce programme constitue l'un des projets phares du plan d'action pour la jeunesse de l'Union européenne, qui vise à donner aux jeunes d'Afrique subsaharienne les moyens de s'affirmer pleinement comme leaders et porteurs de changement", a -t-elle ajouté.

Le programme AEYA "n'est pas seulement une initiative technique. Il est aussi un espace de confiance où les jeunes Africains et Européens pourront bâtir des passerelles, déconstruire les stéréotypes et imaginer ensemble des futurs communs marqués par la solidarité, la dignité et l'innovation", a-t-elle poursuivi.

La ministre a appelé à "continuer à investir dans la jeunesse, à lui faire confiance et à lui donner les moyens de réaliser la vision 2050 d'un continent africain prospère, pacifique et résilient".

Les ambassadrices de France et d'Italie au Sénégal, Christine Fages et Caterina Bertolini, ont réaffirmé les engagements de leurs pays dans le lancement de l'Africa-Europe Youth Academy (AEYA).

Selon Mme Fages, Paris, via Expertise France, assure la mise en oeuvre de 9 millions d'euros sur les 15 millions du budget total et y ajoute un cofinancement.

Elle a souligné que l'AEYA permettra aux jeunes de développer leurs compétences en leadership, entrepreneuriat et formation, tout en favorisant un dialogue d'égal à égal avec l'Europe.

Mme Bertolini a souligné l'importance de l'engagement italien dans la formation et le soutien des jeunes africains, via le micro-financement, les bourses, les stages et les programmes d'échanges, et a rappelé le rôle de l'Italie comme cofondatrice de l'initiative Youth for Climate.

Les deux diplomates ont insisté sur le rôle central de la jeunesse pour le développement durable et la coopération Afrique-Europe, affirmant que les destins des deux continents sont étroitement liés.

"Ce programme est pensé par les jeunes et pour les jeunes", a pour sa part souligné Séverine Péters Desteract, directrice Économie durable et inclusive à Expertise France, insistant sur le rôle des jeunes comme "multiplicateurs d'impact" dans les domaines économique, social et citoyen.

Pour Giovanni Grandi, responsable du bureau régional de l'AICS, l'académie s'appuiera sur des formations, hackathons et partenariats universitaires, affirmant que "la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle est le présent".

Le programme s'articule autour de trois composantes : Unlock (éveiller le potentiel des jeunes), Amplify (former et accompagner les jeunes leaders) et Connect (renforcer les réseaux et le mentorat).

"L'initiative, inscrite dans la stratégie Global Gateway Afrique-Europe, entend contribuer aux grands défis du continent, notamment le changement climatique, la transition numérique et la lutte contre les inégalités sociales", a rappelé Amaury Hoste, représentant de l'UE.