Sénégal: Ligue des champions - Nicolas Jackson buteur et double passeur décisif

Dakar — L'attaquant sénégalais du Bayern Munich, Nicolas Jackson, est buteur et passeur décisif lors de la victoire du club allemand face à Pafos (Chypre), mardi à Limassol, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Jackson arrivé en prêt cet été au Bayern en provenance de Chelsea a donné la balle du deuxième but à son coéquipier portugais Raphaël Guerreiro à la 20e mn avant de s'offrir son premier but avec l'équipe bavaroise.

Dans une forme remarquable pour ce match, Jackson va délivrer une deuxième passe décisive au Français Michaël Olise.

Son coéquipier, l'Anglais Harry Kane, a inscrit les deux autres buts.

Le Bayern Munich signe une deuxième victoire en Ligue des champions en autant de match. Lors de la première journée, il avait battu, 3-1, Chelsea à l'Allianz Arena.

Le Sénégalais était rentré dans le temps additionnel, à la place de Kane.

L'international de football formé au Casa Sports (Sénégal) a démarré sa carrière européenne avec le Deportivo Mirandès, un club de deuxième division espagnole, avant de rejoindre Villarreal, dont il est devenu l'un des métronomes.

En juin 2023, il rejoint le club anglais de Chelsea pour un contrat de huit ans.

Un an après, il est prêté au Bayern Munich, après avoir inscrit 30 buts en 80 matchs avec le club londonien, toutes compétitions confondues.

Avec le club allemand, l'attaquant de 24 ans marque son premier but, lors de sa cinquième apparition

C'était sa deuxième titularisation de la saison.