Sénégal: Retraités - le gouvernement invité à trouver des solutions aux doléances des seniors

Dakar — Le président de l'Association générale des allocataires des régimes de retraite (AGARR) de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) invite les pouvoirs publics à prendre en charge les doléances des retraités, malgré des "améliorations" notées en ce sens.

"Malgré des améliorations notables, il y a toujours des complaintes et des préoccupations majeures des pensionnés de l'IPRES", a notamment dit Papa Mamadou Tandian dans un entretien à l'APS à la veille de la Journée internationale des personnes âgées.

Cette journée, instituée par les Nations unies à partir de 1990 et célébrée le 1er octobre de chaque année, vise à sensibiliser le public aux enjeux liés au vieillissement et à promouvoir les droits des personnes âgées.

Le thème de cette année porte sur "Vieillir dignement : l'importance du renforcement des systèmes de soins et de soutien aux personnes âgées dans le monde entier".

Parmi les requêtes énumérées par le président de l'AGARR figurent l'augmentation annuelle des pensions de retraite indexée sur le coût de la vie, la hausse du budget de la prise en charge médicale et sanitaire.

Il a également plaidé pour une qualité de service aux usagers, l'accueil ou encore le traitement diligent des demandes de retraite et des réclamations.

Rappelant que tous les employeurs régis par le Code du travail et de la marine marchande, secteurs privé et publics confondus, sont tenus par les dispositions réglementaires à la matière de verser régulièrement les cotisations, Papa Mamadou Tandian, en appelle à la responsabilité des employeurs.

"Ces cotisations permettent de nous payer nos pensions. C'est pourquoi, nous retraités, demandons aux employeurs véreux (sic) d'être à jour de leurs cotisations pour que nous puissions bénéficier du relèvement de la pension de retraite", a insisté le président de l'AGARR.

Répondant à la question de savoir s'il existe des voies et moyens de contraindre les employeurs indélicats, il a signalé que des poursuites judiciaires peuvent être engagées.

"Les mauvais payeurs sont poursuivis par voie judiciaire par les services compétents de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal [IPRES], le Contrôle des employeurs et le service du contentieux afin de recouvrer les cotisations dues", a fait savoir le vice-président de la Fédération des associations de retraite et de personnes du troisième âge du Sénégal.