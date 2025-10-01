document

Abidjan, Côte d'Ivoire: Du 15 au 30 septembre, une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Olaf Unteroberdoerster, s'est entretenue avec les autorités ivoiriennes afin d'évaluer l'état d'avancement du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire appuyé par le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et la Facilité Elargie de Crédit (FEC), ainsi que du programme de réformes climatiques appuyé par la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD).

Le Conseil d'administration du FMI a approuvé l'accord MEDC/FEC pour un montant total de 2,6 milliards de DTS (environ 3,5 milliards de dollars) le 24 mai 2023 et l'accord au titre de la FRD pour un montant de 975,6 millions de DTS (environ 1,3 milliard de dollars) par respectivement le 15 mars 2024. À l'issue de la mission, M. Unteroberdoerster a fait la déclaration suivante :

« La performance des programmes a été satisfaisante. À la suite de discussions constructives avec les autorités ivoiriennes, nous sommes parvenus à un accord au niveau des services sur les futures mesures et réformes structurelles conformes aux objectifs des deux programmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne le MEDC et la FEC, la mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses ont contribué à un rééquilibrage budgétaire considérable. Depuis le début du programme en 2023, pour la première fois cette année, le déficit budgétaire est en bonne voie d'atteindre le plafond de 3 % du PIB fixé par l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). La mission salue la volonté des autorités de maintenir une politique budgétaire prudente en 2026. Le plafond de déficit budgétaire de l'UEMOA restera un point d'ancrage quant à la viabilité des finances publiques et de la dette, mais de nouvelles avancées dans le cadre de la Stratégie de Mobilisation des Recettes à Moyen Terme (SRMT), incluant des mesures visant à élargir l'assiette de l'impôt et à renforcer le respect de la réglementation, devraient porter les recettes fiscales à 15,7% du PIB en 2026, contre 15% du PIB en 2025. Cette marge de manoeuvre budgétaire supplémentaire sera essentielle pour financer l'augmentation des dépenses dans les secteurs sociaux prioritaires et dans les infrastructures, conformément à l'ambitieux Programme National de Développement des autorités.

S'agissant de la FRD, les discussions ont porté sur la mise en oeuvre des mesures de réforme faisant l'objet de cette revue, notamment le marquage des dépenses budgétaires sensibles au climat, l'évaluation des risques budgétaires liés au climat, l'intégration de considérations climatiques dans la gestion des investissements publics et de la mise en oeuvre du système d'audit énergétique.

L'économie de la Côte d'Ivoire reste résiliente avec la croissance qui devrait s'accélérer à 6,3% en 2025 tirée principalement par les secteurs des services, des hydrocarbures et des mines. L'inflation a diminué plus rapidement que prévu et devrait s'établir à environ 1% en moyenne cette année. Des termes de l'échange favorables, résultant, d'une part, de la hausse des cours internationaux du cacao et, d'autre part, d'une baisse des prix à l'importation des principales denrées alimentaires comme le riz et le blé, devraient contribuer à réduire davantage le déficit courant à environ 1,5% du PIB en 2025. Grâce à l'assainissement des finances publiques et aux efforts fructueux pour élargir l'accès aux marchés financiers internationaux, les solides résultats commerciaux de la Côte d'Ivoire consolident son rôle de point d'ancrage de la stabilité macroéconomique pour la région. Cette dynamique contribue davantage à renforcer les réserves officielles régionales, qui ont atteint environ 5,5 mois d'importations à fin août 2025.

Les perspectives à moyen terme restent globalement favorables. La croissance devrait s'établir à 6,7% en moyenne, tandis que l'inflation devrait rester inférieure à 3%, dans la fourchette cible régionale. Malgré la grande incertitude qui entoure les politiques à l'échelle mondiale, les tensions géopolitiques, et la forte vulnérabilité de la Côte d'Ivoire aux chocs climatiques, les risques pesant sur les perspectives économiques sont globalement équilibrés. »

L'équipe du FMI s'est entretenue avec Son Excellence M. Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président de la République; Son Excellence M. Robert Beugré Mambé, Premier Ministre ; M. Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et des Productions vivrières ; Mme Nialé Kaba, Ministre de l'Économie, du Plan et du Développement; M. Adama Coulibaly, Ministre des Finances et du Budget ; M. Sangafowa Coulibaly, Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie; et de hauts fonctionnaires du gouvernement et de la BCEAO, ainsi que des représentants du secteur privé et des partenaires pour le développement.